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Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 18:41 | Son Güncelleme

Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden Sıddık Naci Eren, 94 yaşında evinde hayatını kaybetti.

Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden Sıddık Naci Eren, 94 yaşında evinde hayatını kaybetti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı cenaze namazı ile merhum Eren, son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden olan Sıddık Naci Eren’in cenazesi Zağnos Paşa Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye’nin birçok ilinden Merhum Eren’i sevenler cenazeye akın ederken, Zağnos Paşa Cami ve bahçesi dolunca cenaze namazı caminin ön kısmında kılındı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun kayınpederinin babası olan Merhum Eren için helallik istendi. Kafaoğlu ve Eren aileleri taziyeleri cami bahçesinde kabul etti.
Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Sıddık Naci Eren’in cenazesi Başçeşme mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

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Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
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Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
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Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
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Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
5 / 8

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
6 / 8

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
7 / 8

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
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Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı
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