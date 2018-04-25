Sıddık Naci Eren son yolculuğuna uğurlandı

Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden Sıddık Naci Eren, 94 yaşında evinde hayatını kaybetti. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün de katıldığı cenaze namazı ile merhum Eren, son yolculuğuna uğurlandı.
Balıkesir’in manevi şahsiyetlerinden olan Sıddık Naci Eren’in cenazesi Zağnos Paşa Cami’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı ile son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye’nin birçok ilinden Merhum Eren’i sevenler cenazeye akın ederken, Zağnos Paşa Cami ve bahçesi dolunca cenaze namazı caminin ön kısmında kılındı. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu’nun kayınpederinin babası olan Merhum Eren için helallik istendi. Kafaoğlu ve Eren aileleri taziyeleri cami bahçesinde kabul etti.
Kılınan cenaze namazı ve okunan duaların ardından Sıddık Naci Eren’in cenazesi Başçeşme mezarlığında defnedildi.
Cenazeye Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, ilçe belediye başkanları ve binlerce vatandaş katıldı.
Öğretmenlere idari izin! Tarihler belli oldu
Komisyonda kabul edildi! 20 yeni üniversite geliyor!
Edirne'de akılalmaz olay! Koşarak Yunanistan'a geçen Adanalı: Dövüp geri gönderdiler
WhatsApp kullananlar dikkat! Sınır geliyor
Son dakika! Bölünecek üniversite sayısı 13'e çıktı!
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum