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ŞİDEF Kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 20:15 | Son Güncelleme

Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF) İstanbul’da kuruldu.

ŞİDEF Kuruldu

Yaklaşık 1.5 sene önce “Şiran Dernekler Platformu” adı İle bir araya gelen Şiran belde ve köy dernekleri birleşerek Şiran Dernekler Federasyonu (ŞİDEF)’nu kurdu. İstanbul’da 26 Şiran derneğinin imzaladığı tüzük İle kurulan ŞİDEF’in Kurucu Genel Başkanı Serkan Kaya;” Şiran Dernekler Federasyonu Gümüşhane’mize ve Şiran’ımıza hayırlı olsun. 1.5 yıldır yapılan istişareler sonucu Şiranlılar olarak daha çok birliktelik ve Şiran’ımızın sorunlarına çözüm adına daha çok ses getirmek adına ŞİDEF’i kurma kararı aldık. Bugün 26 Derneğimiz tüzüğümüzü imzaladı.

İnşallah kısa süre içerisinde diğer derneklerimizde ŞİDEF’e dâhil olacaktır. Tüzüğümüzün Türkiye geneli dernekleri kapsamasına önem verdik. İlerleyen süreçlerde diğer illerdeki Şiran derneklerimizi de ŞİDEF çatımızın altına alacağız. Şu an geçici yönetim kuruldu, 6 ay içinde kongremizi yaparak güçlü şekilde yolumuza devam edeceğiz.

ŞİDEF, Gümüşhane’mize güç veren bir federasyon olacaktır. Cenab-ı Allah çıkmış olduğumuz bu yolda bizlerin yar ve yardımcısı olsun”dedi.


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Anahtar Kelimeler:
Şiran Dernekler Federasyonu ŞİDEF

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