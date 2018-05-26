Siemens akıllı bina sistemleri tedarikçisi Enlighted'ı satın alıyor

İSTANBUL (AA) - Siemens Bina Teknolojileri bölümü, binalara yönelik akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerinin lider tedarikçisi Enlighted’ı satın alıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Siemens Bina Teknolojileri bölümü, binalar için akıllı IoT (Nesnelerin İnterneti) sistemlerinin lider tedarikçisi olan ve merkezi Silikon Vadisi’nde bulunan Enlighted Inc. şirketini satın alıyor. Gelişmiş dijital sensör sistemlerini pazara sunan Enlighted, akıllı bina sektörünün başarılı oyuncularından biri olarak faaliyet gösteriyor.

Her iki şirket de satın alma işleminin finansal detaylarını açıklamama kararı aldı. İşlemin 2018’in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Enlighted, Siemens Industry Inc.’nin yüzde 100 iştiraki olacak ve bağımsız bir tüzel kişilik olarak yönetilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Siemens Bina Teknolojileri Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Rebellius, “Enlighted, verinin gücünden yararlanarak çoklu-sensörlere dayalı bir IoT platformu geliştirdi ve böylece akıllı binalarda devrim niteliğinde güçlü bir etki yarattı. Bu satın almayla birlikte biz de akıllı bina sektöründe dijitalizasyona liderlik etme konusundaki kararlılığımızı göstermiş oluyoruz.” ifadelerini kullandı.