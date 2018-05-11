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Siemens Opera Yarışması’nda kazananlar belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2018 12:16 | Son Güncelleme

Bu yıl 20’ncisi düzenlenen yarışmada, genç opera sanatçısısı Barış Yavuz birinci seçilirken, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncü oldu

İSTANBUL (AA) - Bu yıl 20’ncisi düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nda Barış Yavuz birinci seçilirken, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncü oldu.

Siemens'ten yapılan açıklamaya göre, Siemens Türkiye tarafından Türkiye’deki genç opera sanatçılarını dünya sahneleri ile tanıştırmak amacıyla düzenlenen Siemens Opera Yarışması’nı kazanan isimler belli oldu.

Bu yıl 20’ncisi gerçekleştirilen ve toplam 26 kişinin katıldığı yarışmanın finali 9 Mayıs’ta İstanbul’da Pera Palas Hotel’in tarihi balo salonunda düzenlendi.

Türkiye’nin tek ulusal opera yarışması konumundaki Siemens Opera Yarışması’nda genç sanatçı Barış Yavuz jüri tarafından birinci seçilirken, Beren Kader Fidan ikinci ve Berk Dalkılıç ise üçüncü oldu.

- Ödüller

Siemens Türkiye’nin "yaşam için müzik, yaşam için yenilikçi zeka” yaklaşımıyla düzenlediği yarışmada dereceye giren adaylar dünya sahnelerinde yer alma fırsatının yanında başarılarını çeşitli ödüllerle taçlandırdı.

Bu yıl yarışmada birinci olan genç opera sanatçısı Barış Yavuz, Almanya’daki Karlsruhe Operası’nda bir yıllık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 4 aylık Almanca bursu kazandı.

Yarışmanın ikincisi Beren Kader Fidan, Avusturya Salzburg Mozarteum Müzik Akademisi’nde 6 aylık burs ve Goethe-Institut İstanbul’da 2 aylık Almanca bursu kazandı. Üçüncü olan Berk Dalkılıç ise 2 bin avroluk ödülün sahibi oldu.

Prof. Yekta Kara’nın başkanlığındaki Siemens Opera Yarışması jürisinde, Siemens Sanat Programı Direktörü ve Karlsruhe Hochschule Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Stephan Frucht, Karlsruhe Operası Genel Müdürü Peter Spühler, Hamburg Devlet Operası Sanat Yönetmeni Tillmann Wiegand ve Siemens Türkiye CSO'su Esra Kent gibi önemli isimler yer aldı.

- "Türkiye’nin sesini yurt dışında duyuruyoruz"

Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis, ödül töreninde yaptığı konuşmada, Siemens Türkiye olarak hayata değer ve anlam katan faaliyetlere büyük önem verdiklerini belirterek, özellikle teknolojiyi, eğitimi ve toplumsal anlamda sürdürülebilirliği desteklediklerini kaydetti.

Bu yaklaşımlarının en önemli boyutlarından birinin ise sanata verdikleri destek olduğunu aktaran Gelis, "Bu sene Siemens Opera Yarışması’nın 20'nci yılını kutluyoruz. Hem gençlerimizin potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olmaktan hem de Türkiye’nin bu alandaki potansiyelini ve sesini yurt dışında duyurmaya katkıda bulunmaktan dolayı büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Siemens olarak Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaya, gençleri ve onların eğitimlerini hedefleyen projeleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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Siemens Opera Yarışması

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