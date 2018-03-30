Siemens teknolojileri, 9. Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı'nda

İSTANBUL (AA) - Siemens Türkiye, enerji verimliliği pazarına yön veren ileri teknolojiye sahip dijital ürün ve çözümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde düzenlenen 9. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda tanıttı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, son 3 yılda 700’e yakın enerji verimliliği projesi ile 180 milyon TL’lik enerji tasarrufu sağlayan Siemens Türkiye, 29-30 Mart'ta, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen 9. Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’nda maksimum enerji ve maliyet tasarrufu sağlayan ürünlerini ve çözümlerini tanıttı.

Türkiye’nin enerji politikalarının şekillenmesindeki rolüyle öne çıkan Ulusal Enerji Verimliliği Forumu ve Fuarı’na katılan Siemens, fuar süresince ürün ve teknolojileri ile ilgili yenilikleri kamuoyuyla paylaştı.

Siemens Türkiye Güç Sistemleri Danışmanı İsmail Şahin, "İletim, Dağıtım Sistemlerinde Enerji Verimliliği ve Akıllı Şebekeler", Siemens Türkiye Enerji Üretimi Satış Yöneticisi Sünusi Turfanda, "Tarımsal ve Ormansal Atıklarla Kojenerasyon" ve Siemens Türkiye Enerji Verimliliği Koordinatörü Hakan Olcay da "Sanayide Dijital Dönüşüm ve Enerji Verimliliği" konularındaki teknolojileri katılımcılara anlattı.