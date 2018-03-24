Sierra Leone'de cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu askıya alındı

FREE TOWN (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de Yüksek Mahkeme, cumhurbaşkanı seçiminin ilk turunda hile yapıldığı iddiaları üzerine 27 Mart'ta yapılması gereken ikinci turu askıya aldı.

İktidar partisinin avukatı İbrahim Sorie'nin, Sierra Leone Ulusal Seçim Komisyonu'na (NEC) seçimin ilk turuna ilişkin dolandırıcılık suçlamasıyla açtığı davada Yüksek Mahkemenin verdiği kararla ikinci turu askıya alındı. Mahkeme, davanın ilk duruşmasının 26 Mart'ta yapılacağı gerekçesiyle seçimin ikinci turunun belirsiz bir tarihe ertelenmesine karar verdi.

Sorie mahkemeye sunduğu dilekçede, seçimin ilk turunda hile yapıldığını ve ikinci tura NEC'in hazır olmadığını belirtmişti.

Seçiminin ilk turunda yüzde 43,3 oranında oy alan Bio ile oyların yüzde 42,7'sini alan eski Dışişleri Bakanı Samura Kamara ikinci turda yarışacak.

Ülkenin anayasasına göre, bir adayın ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için en az yüzde 55 oya ulaşması gerekiyor. Herhangi bir adayın yüzde 55'i geçememesi durumunda ikinci tur yapılıyor.

Seçimlerin 7 Mart'ta düzenlenen ilk turunda 16 aday yarışmıştı.