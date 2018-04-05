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Sierra Leone'de cumhurbaşkanlığı seçimini Bio kazandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 02:27 | Son Güncelleme

Resmi sonuçlara göre, asker kökenli Bio oyların yüzde 51,81'ini aldı

FREE TOWN (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimi, asker kökenli aday Julius Maada Bio'nun galibiyetiyle sonuçlandı.

Yaklaşık 3 milyon kayıtlı seçmenin bulunduğu ülkede 31 Mart'ta cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu gerçekleştirildi.

Sierra Leone Ulusal Seçim Komisyonu (NEC) Başkanı Mohammed N'fah-Alie Conteh, seçimin resmi sonuçlarına ilişkin yaptığı açıklamada, Bio'nun oyların yüzde 51,81'ini aldığını, eski Dışişleri Bakanı Samura Kamara'nın ise yüzde 48,19'da kaldığını belirtti.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bio'yu destekleyenler araçlarıyla ve ellerinde taşıdıkları bayraklarla caddelerde kutlama yaptı.

Seçimin 7 Mart'taki ilk turunda, 16 aday arasında muhalefetin adayı Bio ve iktidar partisinin adayı Kamara ikinci tura kalmıştı.

Bio, 2011'deki cumhurbaşkanlığı seçimine Sierra Leone Halk Partisi (SLPP) ile katılmış ancak kazanamamıştı.

- Julius Maada Bio

Asker kökenli olan ve daha önce kansız bir darbe ile iktidara gelen Tuğgeneral Julius Maada Bio, 1987'de Sierra Leone Fourah Bay Üniversitesi Askeri Akademisinden mezun oldu.

Devlet Başkanı Joseph Saidu Momoh döneminde 1985-1988 yıllarında Ekonomik Acil Durum Biriminde görev yapan Bio, 1988'de Birleşmiş Milletlerde havacılık güvenliği alanında eğitim aldı.

1996'daki kansız darbeyle Sierra Leone Devlet Başkanı olan Tuğgeneral Bio, emekli oluncaya kadar görevini sürdürdü.

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Julius Maada Bio seçim Sierra Leone Zafer

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