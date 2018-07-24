Sierra Leone'de kaçak madenlere operasyon

Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyonlarda 31 kaçak madenci gözaltına alındı.
Yerel basında yer alan habere göre, Tonkolili ve Kono bölgelerinde yasa dışı madencilik yapanlara yönelik operasyon yapıldı.
Operasyonda 31 Çinli kaçak madenci gözaltına alındı, maden ocağında kullanılan makine ve aletlere el konuldu.
Ülkede devam eden kaçak madencilik faaliyetleri hem doğaya zarar veriyor hem de çökmeler nedeniyle ölümlere neden oluyor.
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