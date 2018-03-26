Sierra Leone'de seçimlerin ikinci turu 31 Mart'ta

FREE TOWN (AA) - Batı Afrika ülkesi Sierra Leone'de cumhurbaşkanı seçimleri ikinci turu 31 Mart'ta yapılacak.

Ulusal Seçim Komisyonu'ndan (NEC) yapılan açıklamaya göre, ülkede cumhurbaşkanı seçimlerinin ikinci turunun 31 Mart'ta yapılması kararı alındı.

Seçiminin ilk turunda yüzde 43,3 oranında oy alan asker kökenli aday Julius Maada Bio ile oyların yüzde 42,7'sini alan eski Dışişleri Bakanı Samura Kamara ikinci turda yarışacak.

Ülkenin anayasasına göre, bir adayın ilk turda cumhurbaşkanı seçilebilmesi için en az yüzde 55 oya ulaşması gerekiyor. Herhangi bir adayın yüzde 55'i geçememesi durumunda ikinci tur yapılıyor.

Seçimlerin 7 Mart'ta düzenlenen ilk turunda 16 aday yarışmıştı.

Sierra Leone Yüksek Mahkemesi, iktidar partisinin avukatı İbrahim Sorie'nin, 7 Mart'ta düzenlenen seçimlerin ilk turunda "dolandırıcılık" suçlamasıyla açtığı davayı reddetmiş, ikinci tur için hazırlıklara başlaması talimatını vermişti.