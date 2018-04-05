Sierra Leone'de yeni cumhurbaşkanı yemin etti

Sierra Leone'de Cumhurbaşkanı seçilen asker kökenli aday Julius Maada Bio ve yardımıcısı Mohamed Juldeh Jalloh için yemin töreni düzenlendi.
Başkent Free Town'da gerçekleştirilen yemin töreninde konuşan Bio, "Hepimizin bir ülkesi var o da Sierra Leone'dir. Emin olun ki tüm halkın lideri olacağım." dedi.
Bio, birlik ve beraberlik çağrısında bulunarak, "Artık yeni çağdayız. Bu büyük ülkenin vatandaşları, yeni bir yön seçmek için oy kullandı." diye konuştu.
Seçim sürecinde kendisine destek olanlara teşekkür eden Bio, "Sierra Leone'ye hizmet etmek için bize verdiğiniz fırsatlardan dolayı onur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sierra Leone'de 31 Mart'ta düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminde, Bio oyların yüzde 51,81'ini almıştı.
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