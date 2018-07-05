Batı Afrika ülkelerinden Sierra Leone'de yolsuzlukla mücadele kapsamında yürütülen operasyonda, eski Cumhurbaşkanı Yardımcısı Victor Bockarie Foh ve eski Maden Bakanı Minkailu Mansaray'ın gözaltına alındığı bildirildi.

Ulusal basınındaki haberlere göre, Sierra Leone Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (ACC) Başkanı Francis Ben Kaifala yaptığı açıklamada, Foh ile Mansaray'ın yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındığını duyurdu.

Kaifala, Foh'un cumhurbaşkanı yardımcısı olduğu dönemde kamu fonlarını zimmetine geçirmekle suçlandığını belirtti.

Mansaray'ın ise eski Cumhurbaşkanı Ernest Bai Koroma'nın yeğenine madencilik projesindeki hisseleri düşük fiyata sattığı iddia edildi.

Ülkede, nisan ayında cumhurbaşkanı seçimi yapılmış ve seçimi kazanan Julius Maada Bio, Koroma'nın yerine yeni hükümeti kurmuştu.

Sierre Leone'de Bio Hükümeti'nin dün yayınladığı raporda, eski hükümet yolsuzlukla suçlanmıştı.

