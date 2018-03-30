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’Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi’ yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 14:41 | Son Güncelleme

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ’Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi’ yapıldı.Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitime, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ve çalışanlar katıldı.

’Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi’ yapıldı

Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından ’Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi’ yapıldı.
Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Toplantı Salonu’nda gerçekleşen eğitime, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak ve çalışanlar katıldı. Eğitim öncesi konuşan Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Mustafa Budak, "Bu eğitimle israfın önlenmesi, oluşan atığın azaltılması ve atıkların geri dönüştürülmesi hedeflendi. Sıfır Atık Projesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde de uygulamaya başlandı. Bu projenin açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde külliyede yapılarak tüm Türkiye’de uygulanmak üzere temeli atıldı" dedi.
İl Müdürü Budak’ın konuşmasının ardından, Bilecik Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Personeli Çevre Mühendisi Mehmet Dinç tarafından çalışanlara eğitim verildi.

’Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi’ yapıldı

’Sıfır Atık Bilgilendirme Eğitimi’ yapıldı

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