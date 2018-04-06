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’Sıfır atık projesi’ etkinliğinin 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleşti

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.04.2018 17:07 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır atık projesi’ etkinliğinin 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleşti.Möp ve E-Möp projesiyle geri dönüşüm konusunda Gaziantep’te fark oluşturan Şehitkamil Belediyesi, hayata geçirdiği yeni projelerini ’Sıfır atık projesi’ etkinliğinde sergiledi.Etkinliğe gelen katılımcılar, belediye tarafından kurulan proje standını gezdi.

’Sıfır atık projesi’ etkinliğinin 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleşti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde hayata geçirilen, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan ’Sıfır atık projesi’ etkinliğinin 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleşti.
Möp ve E-Möp projesiyle geri dönüşüm konusunda Gaziantep’te fark oluşturan Şehitkamil Belediyesi, hayata geçirdiği yeni projelerini ’Sıfır atık projesi’ etkinliğinde sergiledi.
Etkinliğe gelen katılımcılar, belediye tarafından kurulan proje standını gezdi. Projeler hakkında bilgi alan katılımcılar, standa yoğun ilgi gösterdi. Stant yetkilileri tarafından verilen kısa bilgileri dinleyen katılımcılara, geri dönüşüm ve çevre duyarlılığı hakkında da açıklama yapıldı. Katı atıkların çevreye olumsuz yönde etkilerinin olduğu, Möp ve E- Möp projesi sayesinde hem çevrenin korunduğu hem de ekonomiye olumlu katkılar sunduğu da katılımcılara iletildi. Bilgileri dikkatle dinleyen katılımcılara çeşitli hediyelerde verildi. "Sıfır atık projesi" etkinliğine katılan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu’da kısa bir süreliğine standı inceleme fırsatı buldu.

’Sıfır atık projesi’ etkinliğinin 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleşti

’Sıfır atık projesi’ etkinliğinin 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleşti

’Sıfır atık projesi’ etkinliğinin 4’üncüsü Gaziantep’te gerçekleşti

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