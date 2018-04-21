’Sıfır Atık’ projesi için çalışmalar sürüyor

Sivas Belediyesi daha temiz bir çevre için ’Sıfır atık’ hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın destekleriyle sürdürülen ’sıfır atık’ projesi kapsamında Sivas Belediyesi bünyesine dahil ettiği son teknolojik geri dönüşüm makineleriyle hem israfı önlüyor, hem de doğaya ve ekonomiye katkı sağlıyor.
Yakın zamanda şehir genelinde yaygınlaştırılması düşünülen atık getirme merkezinde 5 ayrı depolama haznesi bulunuyor. Cam, kağıt, metal, plastik ve bitkisel atık yağların depolanacağı merkezlerde doluluk oranları kamera sistemleriyle uzaktan takip ediliyor. Olası yangınlara karşı da erken uyarı sistemi bulunuyor.
Belediye Başkanı Sami Aydın yakın zamanda Temizlik İşleri bünyesinde hizmet verecek olan yeni makineleri inceleyerek birim müdürü Mükremin Nergis ve yetkilerden sistemlerin işleyişi hakkında bilgi aldı.
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