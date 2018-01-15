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Sıfır noktasında hareketlilik! Füzeler Afrin'e kilitlendi

GÜNCEL HABERLERİ | 15.01.2018 20:14 | Son Güncelleme 5 saat önce

Terör örgütü YPG/PYD/PKK kontrolündeki Suriye'nin Afrin bölgesinden yaklaşık son 2,5 yılda Türkiye'ye çok sayıda terör saldırısı düzenlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Afrin operasyonu sinyali sonrası gözler sınıra çevrildi. Afrin operasyonu öncesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin sınırın sıfır noktasında bulunan 40 kilometre menzilli Hawk füze bataryaları, Afrin'in ilçelerine kilitlenmiş durumda.

Afrin operasyonu kapsamında Hatay'ın sınır ilçeleri Hassa, Kırıkhan ve Reyhanlı'daki birliklere zırhlı askeri araç sevkiyatı devam ederken, sınır karakollarında ise alt yapı ve savunma sistemleri en üst düzeye çıkartıldı.

Afrin'e sınır komşusu olan Kırıkhan ilçesindeki 12. Hawk Batarya Komutanlığında bulunan çok sayıda Hawk füze bataryasının da namluları Afrin'in Qude, Ma'mal Üshangi ve Sate ilçelerine doğrultulmuş pozisyonda.

Hava savunma sistemleri arasında önemli bir yeri olan Hawk füzelerinin 40 kilometre menzili bulunuyor.

SINIRA TAKVİYE GÖNDERİLDİ

Çeşitli birliklerden, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü yaklaşık 20 tır, Kızıltepe ilçesine ulaştı. Tırların buradan Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru hareket ettiği görüldü. Tırların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

SALDIRILARIN MERKEZİ: AFRİN

Yaklaşık son 2,5 yılda Suriye'nin Afrin bölgesinde barınan terör örgütü YPG/PYD/PKK mensuplarınca, sınır karakollarına yönelik Hatay'da 10, Kilis'te 2 saldırı düzenlendi. TSK tarafından angajman kuralları gereğince saldırılara misliyle karşılık verilirken çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

HATAY'DA 2 ASKER ŞEHİT OLDU

Sınır ötesindeki teröristlerce, Suriye'ye komşu Hatay'a yönelik 10 saldırıda 2 asker şehit oldu, bir sınır karakolunda hasar meydana geldi.

Hatay 2. Piyade Hudut Alay Komutanlığına bağlı Cilvegözü Piyade Hudut Karakolunda görevli personelin bulunduğu nöbet mevzisinden 10 Eylül 2015'te Suriye tarafında görüntü alındı. Bunun üzerine yapılan devriye görevi sırasında bir asker, Suriye tarafından açılan ateşle yaralandı. Yaralı asker, hastanedeki müdahaleye rağmen şehit oldu.

ÇOK SAYIDA TACİZ ATEŞİ AÇILDI

Suriye'deki sözde "Afrin kantonu"nun karşısında, sınırda bulunan Erol Çavuş Hudut Karakoluna 8 Eylül 2016'da sınır ötesinden makineli tüfeklerle taciz ateşi açıldı. Ateşe meşru müdafaa kapsamında makineli tüfeklerle karşılık verildi.

Aynı karakola 27 Nisan 2017'de de Zagros silahıyla saldırı gerçekleştirildi.

Hatay'ın Güntepe Hudut Karakolu sorumluluk bölgesindeki boş araziye de 20 Ekim 2016'da terör örgütü YPG/PYD/PKK mensuplarınca 5 havan mermisi atılması üzerine misliyle karşılık verildi. Herhangi bir can ve mal ve kaybının yaşanmadığı olay sonrası tespit edilen terör hedeflerine Fırtına obüsleriyle atış yapıldı.

Reyhanlı ilçesindeki Bükülmez Hudut Karakol Komutanlığında görevli er Hüseyin Koroç, 22 Mart 2017'deki nöbeti sırasında terör örgütü YPG/PYD/PKK işgali altındaki bölgeden açılan keskin nişancı ateşiyle şehit düştü. Saldırıya TSK tarafından meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildi.

Afrin'den Hatay'ın Hassa ilçesi sınırlarındaki Gökhan Hudut Karakolu'na 26 Nisan ve 30 Haziran 2017'de havan ve taciz ateşi gerçekleştirildi. Saldırı sonucu karakolda hasar oluşurken herhangi bir can kaybı ve yaralanan olmadı.

Afrin Hudut Karakoluna tanksavar atışlarıyla hudut tacizinde bulunuldu. Karakoldaki araca isabet eden ateşte can kaybı yaşanmazken hudut emniyet görevindeki güvenlik kuvvetlerine yönelik, YPG/PYD/PKK kontrolündeki Suriye topraklarından açılan ateşe meşru müdafaa kapsamında misliyle karşılık verildi.

Teröristlerce 27 Nisan 2017'de 39'uncu Mekanize Piyade Tugayı 2'nci Hudut Alay Komutanlığına bağlı Halepli Hudut Karakolu'na makineli tüfekle 30-40, Ufuk Hudut Karakolu bölgesinde bulunan ZMA aracına Zagros silahı ile 5 atış gerçekleştirildi.

KİLİSE YAPILAN SALDIRIDA BİR ASKER YARALANDI

Kilis'te terör örgütü YPG/PYD/PKK tarafından sınır hattındaki 2 karakola saldırı düzenlendi. Demirışık Hudut Karakolu sorumluluk bölgesine havan mermisi atılması üzerine TSK'nin sınır hattında konuşlu birliklerinden Fırtına obüsleriyle Halep'e bağlı Azez ilçesindeki YPG/PYD/PKK hedeflerine 15 Şubat 2016'da top atışları gerçekleştirildi. Afrin bölgesinden 3. Piyade Hudut Tabur Komutanlığı sorumluluğundaki Saatli Hudut Karakoluna taciz ateşi açılması sonucu nöbet kulübesinde görevli bir asker yaralandı. Bölgede konuşlu TSK unsurları, angajman kuralları gereği saldırılara misliyle karşılık verdi.

İHA/AA

Analiz: ABD-Türkiye-Rusya üçgeninde Afrin ve Menbiç
Afrin harekatının detayları belli oldu!
Son dakika: TSK, Afrin'deki PYD mevzilerini vurmaya başladı
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Anahtar Kelimeler:
operasyon TSK hatay Suriye Afrin

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Okuyucu Yorumları 17 yorum
Allah askerimizi bu hainlerden korusun amerikan uşaklığını yapıyorlar ypg pkk bunlar inanıyorumki kürt olamaz bunlar türk kürt laz alevi herkes kardeştir bölmek için tüm dünya işbirliği yapıyor bu terör gruplarıyla devletimizde uyanık olsun tedbiri asla bırakmayalım sınırımızda
birlik beraberlik zamanı Türkiyemizi desdekliyelim. sevgi ve saygılarımla
RABBİM YAR ve YARDIMCIMIZ Olsun,,,,Dış ve İç düşmanlarımız KAHROLSUN,,,,AMİİİNNNNNN,
LAF DEĞİL İCRAAT İSTİYORUZ
hawk füzesiymiş abd üretmiş.biz türkler uyumuşuz elin gevuru üretmiş çalışmış.işimiz çok zor
abd ve askerlerinin başına çuval geçirme zamanı gelmiştir
Hedef Türkiye
Allah askerimize yardım etsin.
Allah CC ,Türk milletini ve onun evlatrın dan oluşan TSK 'ni, içerdeki hainlerden ve dışardaki düşmanlardan korusun,bu hain ve düşmanlara karşı TSK karada havada deniz de onlara güç kuvvet ver,her işlerini adalet üzere yapmalar nasip eyle
Büyük savaş kapıda tehdit çok büyük bu sefer iş ciddi millet!!!!!!!!!!
Savaş kapıda :(
Abd-Türkiye savaşı kapıda!!!
Allah'ın izniyle devletimiz askeriyle milletiyle kendisine uzanan düşman elini kırmaya muktedirdir bunu yüzyıllardır defalarca dosta düşmana göstermiştir tekrar yapacaktır. Allah devletimize zeval vermesin askerimizi milletimizi korusun
ben ne mi düşünüyorum bir bayan olarak, abd eğer affını alırsa tak hatay ve ordan debize ulaşıcak
Neden böyle bağıra bağıra operasyon yapıyoruz. Bu bi taktikse biri bana bunu açıklayabilir mi? kime sinyal veriyoruz pkk biz geliyoruz git mi yoksa amerika duy ve git ki senle savaşmayalim mı nedir? Zira benim aklima gittiğimizde birşey bulamayacağımız geliyor
bi operasyon da ancak bu kadar anlatılır zaten önemli kim varsa kaçtı gitti operasyon yiyecek adamlar zaten hep piyon adamlar bu nasıl iş ben anlamadım
Savaş tamtamlari çalıyor??
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