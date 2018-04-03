Sigara ateşi yangına neden oldu

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde sigara ateşinden çıkan yangın hasara neden oldu.
Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 6 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangına, çekyatın üstündeki kül tablasında söndürülmeden unutulan sigaranın yere düşmesinin yol açtığı belirtildi.
Apartmanı yoğun duman kaplaması üzerine çoğunluğu üniversite öğrencisi olan bina sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.
Bu sırada yangının çıktığı evde iki kedinin bulunduğunu fark eden itfaiye ekipleri, yatak altına saklanan kedileri bularak sahibine teslim etti.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle söz konusu evde hasar meydana geldi.
Erdoğan Twitter'dan duyurdu: Türk-Rus ilişkilerinin geleceği için önemli bir adım
Sosyal medya Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hulusi Akar'la selfie çeken askeri konuşuyor
FETÖ'den tutuklu eski HSYK üyesi cezaevinde kalp krizi geçirdi
AK Partili belediye başkanı Alatepe: Esenyurt’u kaybedersek İslam’ı kaybederiz
Erkek öğrenciye okulda toka takılması kriz yarattı!
Menbiç'te skandal görüntüler! ABD askerleri teröristlerle omuz omuza
Atatürk Havalimanı'nı karıştıran olay! Cübbeli adama saldırı
Tarih verdi: Büyük bir savaş başlayacak!
Fenomen iş adamından karısına sapkın teklif!
WhatsApp'a bir dizi bomba özellik geliyor!
Karısı ve 2 sevgilisiyle bu evde yaşıyor!
Ankara'da akılalmaz olay! 'Kansersin' denildi karnından tam 1 kavanoz gazlı bez çıktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum