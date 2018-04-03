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Sigara ateşi yangına neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 01:32 | Son Güncelleme

Eskişehir'de bir evde kül tablasında söndürülmeden unutulan sigaradan çıkan yangın hasara yol açtı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'de bir evde sigara ateşinden çıkan yangın hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'nde 6 katlı bir binanın 3'üncü katındaki dairede yangın çıktı. Yangına, çekyatın üstündeki kül tablasında söndürülmeden unutulan sigaranın yere düşmesinin yol açtığı belirtildi.

Apartmanı yoğun duman kaplaması üzerine çoğunluğu üniversite öğrencisi olan bina sakinleri, polis ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla dışarı çıkarıldı.

Bu sırada yangının çıktığı evde iki kedinin bulunduğunu fark eden itfaiye ekipleri, yatak altına saklanan kedileri bularak sahibine teslim etti.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın nedeniyle söz konusu evde hasar meydana geldi.

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