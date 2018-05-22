Sigara kaçakçılarına özel harekat ve drone destekli operasyon

Erzurum'da sigara kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 zanlı, özel harekat polisleri ve drone destekli operasyonda gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.
Bu çalışmalar sonucu sigara kaçakçılığı yaptıkları belirtilen kişilerin yakalanması için söz konusu şubede görevli polislerin koordinesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.
Özel harekat polisleri ve drone desteğinde gerçekleştirilen operasyonda zanlılar Ş.A, E.A, T. İ, M.B, Y.Y, A.A. ile suça sürüklenen çocuk M.D. yakalandı.
Bu kişilerin ev ve iş yerlerindeki aramalarda 4 bin 438 kaçak sigara ele geçirildi.
Operasyon çerçevesinde 4 kişinin de arandığı belirtildi.
Kentte şubat ayından itibaren sigara kaçakçılarına yönelik operasyonlarda toplam 34 bin 629 paket kaçak sigara ele geçirildiği öğrenildi.
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