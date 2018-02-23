Sigara paketlerine sakladıkları uyuşturucu haplarla yakalandılar

Gümüşhane'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek, H.B, U.E. ve E.E'nin içinde bulundukları otomobili Bağlarbaşı Mahallesi'nde durdurdu.

Bu kişilerin üzerlerinde ve araçta yapılan aramada, sigara paketlerine gizlenmiş vaziyette 47 uyuşturucu hap ele geçirildi.

H.B, U.E. ve E.E. gözaltına alındı.