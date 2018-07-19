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Sigara yasağına uymayan işletmelere 260 milyon lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 12:02 | Son Güncelleme

Sağlık Bakanlığınca yürütülen tütün kontrolü çalışmaları kapsamında, sigara yasağına uymayan işletmelere yönelik yaklaşık 9 yılda yapılan 19 milyon 867 bin 103 denetim sonucunda 259 milyon 929 bin 108 lira para cezası verildi - Sigarayı bırakma polikliniklerinde 1 Ocak 2009-30 Haziran 2018 tarihlerinde 2 milyon 201 bin 120 muayene gerçekleştirildi - Sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla kurulan ALO 171 Hattı'na 27 Ekim 2010-30 Haziran 2018 tarihlerinde 26 milyon 802 bin 720 çağrı geldi

YEŞİM SERT KARAASLAN-DUYGU YENER- Sağlık Bakanlığınca yürütülen tütün kontrolü çalışmaları kapsamında, sigara yasağına uymayan işletmelere yönelik yaklaşık 9 yılda yapılan 19 milyon 867 bin 103 denetim sonucunda 259 milyon 929 bin 108 lira ceza verildi.

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı verilerinden derlediği bilgiye göre, küresel bir sağlık sorunu olan tütün kullanımına bağlı kalp damar hastalıkları, yüksek tansiyon, inme ve kanserin de aralarında bulunduğu birçok hastalık nedeniyle dünyada her yıl yaklaşık 7 milyondan, Türkiye'de ise 100 binden fazla kişi yaşamını yitiriyor.

Türkiye'de tütün kontrolüne yönelik çalışmalar, "Tütün Mamullerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun'un" 3 Ocak 2008'de TBMM'de kabul edilmesiyle ivme kazandı.

Türkiye'de kapalı alanlarda sigara yasağının uygulanmaya başlandığı 19 Temmuz 2009'dan bu yana da mücadelede önemli mesafe katedildi.

Bu kapsamda, sigarayı bırakmak isteyenlere destek amacıyla kurulan ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı 27 Ekim 2010'da hizmete girdi.

Vatandaşlara 175 operatörle 7 gün 24 saat canlı destek verilen ALO 171 Hattı'na 27 Ekim 2010-30 Haziran 2018 tarihlerinde 26 milyon 802 bin 720 çağrı yapıldı.
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- Vatandaş ihbarıyla 275 bin 965 denetim yapıldı

Yasaklı alanda sigara kullanımına tanık olan vatandaşların "Yeşil Dedektör" uygulaması ya da Bakanlığın ALO 184 iletişim hattı üzerinden şikayette bulunabilmesine olanak sağlandı.

Bu kapsamda, Temmuz 2009-30 Haziran 2018 tarihlerindeki 9 yıllık süreçte ülke genelinde yaklaşık bin 500 denetim ekibiyle 19 milyon 867 bin 103 denetim yapıldı. Bunun yanı sıra vatandaşların ihbarı sonucu da 275 bin 965 denetim gerçekleştirildi.

Denetimler sonucunda, 1 Ocak 2010-30 Haziran 2018 tarihlerinde kanunu ihlal eden işletmelere yönelik 259 milyon 929 bin 108 lira para cezası uygulandı.
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- Sigarayı bırakmak isteyenlere 600 bin kutu nikotin bandı

Sigara bırakmak isteyenlere 2009 yılında 62 poliklinik ile hizmet sunulurken bu yıl itibarıyla sayı 450'ye çıktı.

Sigarayı bırakma polikliniklerinde 1 Ocak 2009-30 Haziran 2018 tarihlerinde 2 milyon 201 bin 120 muayene gerçekleştirildi. Bu polikliniklerde 300 bin kutu ilaç ve 600 bin kutu nikotin bandı, sigarayı bırakmak isteyen uygun hastalar için kullanıldı.

Bu polikliniklere başvuran hastalar ile ilaç dağıtımının sağlıklı şekilde takibi için Tütün Bağımlılığı Tedavisi İzlem Sistemi (TÜBATİS) hayata geçirildi. Sistem üzerinden, sigarayı bırakma polikliniklerinin başarı durumları ile ilaç stokları sürekli izlendi.

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260 milyon ceza Sağlık Bakanlığı Sigara yasağına uymayan işletmeler

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