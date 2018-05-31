HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sigara yasağına uymayanlara 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 09:20 | Son Güncelleme

MEDYA takip kurumu Ajans Press, sigara yasağına uymayanlara kesilen ceza istatistiklerini inceledi.

Sigara yasağına uymayanlara 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildi

İSTANBUL, (DHA)- MEDYA takip kurumu Ajans Press, sigara yasağına uymayanlara kesilen ceza istatistiklerini inceledi. Ajans Press’in Sağlık Bakanlığı verilerinin yanı sıra medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, sigara yasağına uymayan işletmelere son 9 yılda toplam 240 milyon 894 bin 677 lira ceza kesildiği, toplamda 19 milyon 73 bin 944 kere denetim yapıldığı tespit edildi.

Tütün kontrolü çalışmaları kapsamında kesilen bu cezaların 19 milyon 73 bin 944 kere yapılan denetimlerde gerçekleştiği saptandı. Sigara yasağının etkin bir şeklinde kontrolünün sağlanması için, ülke genelinde sağlık, emniyet, milli eğitim, belediye gibi kamu ve kuruluşlarından bin 500 denetim ekibinin yürüttüğü belirlendi.

ÇAPRAZ DENETİMLE İHLAL TESPİTİ 9 KAT ARTTI

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili medyada gerçekleştirdiği araştırmada sigara konulu haberlerin medyada geniş yansıma bulduğu görüldü. 2017-2018 yıllarını kapsayan medya incelemesinde, sigara konulu 112 bin 894 haberin yazılı basına yansıdığı tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde ise sigaranın en çok zam ve sağlık haberleriyle konuşulduğu görüldü. En dikkat çekici başlık ise her yıl yaklaşık 7 milyon kişinin sigara ve sigaraya bağlı nedenlerden dolayı hayatını kaybettiği bilgisi oldu.

İLLER ARASI ÇAPRAZ DENETİM YAPILDI

Kapalı alanlarda sigara içilmesine yönelik çalışmalar yıllar içinde artış gösterirken, 2016 yılında pilot olarak başlatılan iller arası çapraz denetim modeline geçildiği görüldü. Çapraz denetim, personelin yaşadığı il dışında başka bir ilde faaliyetlerini yürütmesi olarak açıklanırken, bu denetim modeli sayesinde yaklaşık 9 kat daha fazla ihlal tespiti yapıldığı belirlendi. 2016 yılından itibaren 5 periyot şeklindeki 25 ilde yapılan çapraz uygulamada da toplam 47 bin 403 denetim gerçekleştiği saptandı. Bunun yanı sıra, “ALO 184” Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden gelen ihbarlara yönelik denetimlerin de devam ettiği belirlendi. Öte yandan Tobacco Atlas verilerine göre, dünya genelinde her yıl yaklaşık 5.7 trilyon sigaranın tüketildiği belirlendi. Bu rakam gün bazına indirgendiğinde ise 16.5 milyar sigaraya denk geliyor.

(FOTOĞRAFLI)

PARTNERÜnlü ismin aşk yogasıÜnlü ismin aşk yogası
F-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktıF-35 projesi için ABD'ye gönderilen astsubay dönmeyince gerçek ortaya çıktı
Diyarbakır'dan şehit haberi!Diyarbakır'dan şehit haberi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

Telefona gelen mesajla dehşete düştü: Kocanı mutlu edemiyormuşsun!

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

24 Haziran seçimleri için son anket sonuçları! AK Parti'nin MHP'nin HDP'nin İyi Parti'nin oy oranı

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Mehmet Akif Alakurt: 'Bu fotoğraf Adanalı gibi saçma diziyi izleyenlere gelsin!'

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Survivor'dan gelen Murat Ceylan sevgilisiyle dudak dudağa

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce ile Nagehan Alçı arasında canlı yayında gerginlik

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

İlginizi Çekebilir

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

Muharrem İnce'nin konuk olduğu programın ardından Nagehan Alçı'ya tepki!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

YSK'dan HDP lideri Selahattin Demirtaş için flaş karar!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili Mahir Ünal anket sonucunu açıkladı! İşte AK Parti'nin anketindeki oy oranı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Recep Tayyip Erdoğan Çamlıca Camii'nin ne zaman açılacağını açıkladı!

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Sosyal medyayı karıştıran görüntü! Polise tokat atan kişinin kimliği belli oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

Son dakika! Sağlık Bakanlığı'nda FETÖ operasyonu! Gözaltılar var

3. havalimanı için tarih belli oldu! İlk inen Erdoğan olacak

3. havalimanı için tarih belli oldu! İlk inen Erdoğan olacak

Kadın doktora dehşeti yaşattılar

Kadın doktora dehşeti yaşattılar

Adana merkezli 'Son Alo' operasyonu! Ahmet Ergün yakalandı

Adana merkezli 'Son Alo' operasyonu! Ahmet Ergün yakalandı

Damat dehşeti! Kaynanasının evine molotof attı

Damat dehşeti! Kaynanasının evine molotof attı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.