KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Sigarayı bıraktır, bisikleti al" kampanyası kapsamında aile büyüklerinden sigarayı bırakma sözü alan 50 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası bahçesinde düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan vatandaşların çocuklarına, bisikletlerini Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.

Kara, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen bisikletleri dağıtmaya başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çocuklardan bisiklet karşılığı üç şey için söz aldıklarını anlatan Kara, "Çocuklarımız öncelikle dede, nene, anne ve babalarından sigara kullanan varsa onları engelleyecek, gerekirse anne babalarının sigaralarını kıracak ve karnelerinde zayıf getirmeyecekler, mümkünse teşekkür ve takdir alacaklar. Ayrıca, her gün yürüyüş yolları ve diğer güvenli alanlarda en az bir saat sağlıklı yaşam için bisiklet sürecekler." diye konuştu.