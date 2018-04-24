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"Sigarayı bıraktır, bisikleti al"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2018 19:05 | Son Güncelleme

Kilis'te aile büyüklerine sigarayı bıraktırma sözü veren çocuklara bisiklet hediye edildi

KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Sigarayı bıraktır, bisikleti al" kampanyası kapsamında aile büyüklerinden sigarayı bırakma sözü alan 50 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası bahçesinde düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan vatandaşların çocuklarına, bisikletlerini Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.

Kara, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen bisikletleri dağıtmaya başlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.

Çocuklardan bisiklet karşılığı üç şey için söz aldıklarını anlatan Kara, "Çocuklarımız öncelikle dede, nene, anne ve babalarından sigara kullanan varsa onları engelleyecek, gerekirse anne babalarının sigaralarını kıracak ve karnelerinde zayıf getirmeyecekler, mümkünse teşekkür ve takdir alacaklar. Ayrıca, her gün yürüyüş yolları ve diğer güvenli alanlarda en az bir saat sağlıklı yaşam için bisiklet sürecekler." diye konuştu.

Kara, Atatürk'ün "Sağlam kafa sağlam vücutta bulunur" sözünden hareketle başlatılan kampanya kapsamında bisiklet dağıtımının devam edeceğini belirterek, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocuğuna bisiklet alan Mustafa Çekiç de oğlunun dedesini sigarayı bırakması için ikna ettiğini ve karşılığında Başkan Kara'dan bisiklet aldığını belirtti.

Çocuklardan Abdulkadir Anamur ise babasından sigarayı bırakma sözü aldığı için belediye başkanının kendisine bisiklet hediye ettiğini söyledi.

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