KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Sigarayı bıraktır, bisikleti al" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birisine sigarayı bıraktırma sözü veren 40 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası bahçesinde düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan vatandaşların çocuklarına, bisikletlerini Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.

Kara, burada yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığı tarafından kendilerine gönderilen bisikletleri sigarayı bıraktırma sözü alan çocuklara dağıtmaya devam ettiklerini söyledi. Kara, çocuklara bisikletleri dede, nine, anne ve babalarından sigara kullananları engellemek, karnelerinde zayıf getirmemek ve her gün yürüyüş yolları ve diğer güvenli alanlarda en az bir saat kullanmak karşılığında teslim ettiklerini aktardı.

Kampanya kapsamında bisiklet dağıtımının devam edeceğini belirten Kara, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanlığı ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Çocuklardan Mehmet Cihangir de babasından sigarayı bırakma sözü aldığı için belediye başkanının kendisine bisiklet hediye ettiğini söyledi.

