KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Sigarayı bıraktır, bisikleti al" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birisine sigarayı bıraktırma sözü veren bin çocuğa bisiklet hediye edildi.

Kilis Belediyesi Gıda Bankası bahçesinde düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan vatandaşların çocuklarına, bisikletlerini AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.

Dülger, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık ve Belediye işbirliğiyle yapılan proje sayesinde gençlerin geleceğe daha sağlıklı adımlar atacağını söyledi. Bu tür etkinliklerin devamının güçlü bir devlet ve güçlü bir iktidarla mümkün olduğunu ifade eden Dülger, şöyle konuştu:

"Buna benzer hizmetlerin gelmesinin tek yolu güçlü bir devletin güçlü bir iktidarın ve onun başında güçlü bir cumhurbaşkanımızın olması. Sizden tek isteğimiz 24 Haziran'ın bir bayram sevinciyle ülkenin geleceğine mühür vurulan bir gün olarak görülmesi ve büyüklerinizi bu coşkuyla sandığa göndermeniz. Bu, memleketin dirlik, birlik, beraberlik ve beka meselesidir. Uzaktaki dostlarınız, hemşehrileriniz ve dostlarınıza da ulaşmanızı istiyoruz. Bunun için elinizden geleni fazlasıyla yapacağınıza inancımız tamdır."