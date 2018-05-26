KİLİS (AA) - Kilis Belediyesi ve Sağlık Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "Sigarayı bıraktır, bisikleti al" kampanyası kapsamında, aile fertlerinden en az birisine sigarayı bıraktırma sözü veren bin çocuğa bisiklet hediye edildi.
Kilis Belediyesi Gıda Bankası bahçesinde düzenlenen törende, sigarayı bırakma sözü veren ve bu sözü imza altına alınan vatandaşların çocuklarına, bisikletlerini AK Parti Kilis Milletvekili Hilmi Dülger ve Belediye Başkanı Hasan Kara verdi.
Dülger, burada yaptığı konuşmada, Bakanlık ve Belediye işbirliğiyle yapılan proje sayesinde gençlerin geleceğe daha sağlıklı adımlar atacağını söyledi. Bu tür etkinliklerin devamının güçlü bir devlet ve güçlü bir iktidarla mümkün olduğunu ifade eden Dülger, şöyle konuştu:
"Buna benzer hizmetlerin gelmesinin tek yolu güçlü bir devletin güçlü bir iktidarın ve onun başında güçlü bir cumhurbaşkanımızın olması. Sizden tek isteğimiz 24 Haziran'ın bir bayram sevinciyle ülkenin geleceğine mühür vurulan bir gün olarak görülmesi ve büyüklerinizi bu coşkuyla sandığa göndermeniz. Bu, memleketin dirlik, birlik, beraberlik ve beka meselesidir. Uzaktaki dostlarınız, hemşehrileriniz ve dostlarınıza da ulaşmanızı istiyoruz. Bunun için elinizden geleni fazlasıyla yapacağınıza inancımız tamdır."
Dülger, bisiklet alan çocuklardan fahri trafik polisi olmalarını, trafiğe uymalarını ve uymayanları uyarmaları istedi.
Kara da proje kapsamında Sağlık Bakanlığınca gönderilen bisikletleri aile büyüklerinden sigarayı bıraktırma sözü aldıkları çocuklara teslim ettiklerini aktardı.
Kara, çocuklara bisikletleri dede, nine, anne ve babalarından sigara kullananları engellemek, karnelerinde zayıf getirmemek ve her gün yürüyüş yolları ve diğer güvenli alanlarda en az bir saat kullanmak karşılığında teslim ettiklerini dile getirdi.
Kampanya kapsamında bisiklet dağıtımının devam edeceğini vurgulayan Kara, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Sağlık Bakanlığına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
Çocuklardan Tuba Kızıl de babasının sigarayı bırakma sözü verdiği için belediye başkanının kendisine bisiklet hediye ettiğini belirtti.
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