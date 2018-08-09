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Sığındığı baraka yangında kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2018 15:26 | Son Güncelleme

Adana'da yalnız kaldığı baraka yangında kullanılamaz hale gelen kişi büyük üzüntü yaşadı

Adana'da bir kişinin tek başına yaşadığı baraka, yangında kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'nde, Ayyad Helvacı'nın (55) sığındığı barakada, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Arkadaşına ait barakanın yandığını gören Nevzat Karakuş, telefonla ona ulaşamayınca hayatından endişe ederek durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında baraka kullanılamaz hale geldi.

- "Şimdi gidecek yerim de yok"

Nevzat Karakuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, barakanın yandığını görünce arkadaşına telefonla ulaşmaya çalıştığını, ancak başarılı olamaması üzerine endişelendiğini ifade etti.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, ikinci defa aradığı arkadaşına bu defa ulaştığını aktaran Karakuş, "Arkadaşım kalp hastası olduğu için barakasının yandığını söyleyemedim. Sadece barakasının olduğu yere gelmesini istedim. O da gelince barakasının yandığını gördü ve fenalaştı. Biz kendisine yemek vererek yardımcı olmaya çalışıyorduk. Şimdi kalacak yeri de yok. Allah yardımcısı olsun. Devletimizin de ona yardım edeceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Ayyad Helvacı ise yıllardır atık kağıt ve hurda toplayarak geçinmeye çalıştığını belirterek, "Eşim ve çocuklarımdan ayrı yaşıyorum. Barakam yandı. Şimdi gidecek yerim de yok." diye konuştu.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı öğrenildi.

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