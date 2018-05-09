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Sığınmacı çadırında rüzgar türbiniyle elektrik üretti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 11:12 | Son Güncelleme

Suriye'nin güneyindeki bir kampta yaşayan 4 çocuk babası Sultan, kamptaki elektrik ihtiyacını giderebilmek için rüzgar türbini yaptı

AZEZ/İDLİB (AA) - ÖMER KOPARAN - Suriye'nin güneyindeki bir çadırkentte barınan Hasan Sultan, kamptaki elektrik ihtiyacını karşılamak için kendi imkanlarıyla rüzgar türbini üretti.

Suriye'nin güneyindeki Dera kentinde Beriga Kampı'nda yaşayan Sultan, bisiklet tekerleği ve eski borulardan rüzgar türbini yaptı.

Sultan, türbinle çadırkentte yaşayan onlarca sivile elektrik sağladı.

Elde ettiği elektrikle cep telefonu şarj edebilen, televizyon ve çamaşır makinesi çalıştıran Sultan, AA muhabirine, elektriği akümülatörde depoladığını, ardından çevirici yardımıyla ev aletlerinde kullanılacak elektriğe dönüştürdüğünü anlattı.

Sultan, "Rüzgar gülü her vakitte çalışıyor. Yaşadığımız bölge biraz yüksek ve daimi rüzgar var. Komşularımız da geliyor, akülerini dolduruyorlar. Çadırlarındaki elektriği bu şekilde sağlıyorlar." dedi.

33 yaşında ve 4 çocuk babası Sultan, "Dört yıldır çadırda yaşıyorum.Yaşam şartları zor olduğundan böyle bir şey aklıma geldi. Basit ve güzelce yaptım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
rüzgar türbini Suriye

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