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Sığınmacı çocuklar 23 Nisan'ı kutladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 21:07 | Son Güncelleme

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneğinin organizasyonu ile Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Giresun'da yaşayan sığınmacı ailelerin çocukları, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'da bir araya geldi

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneğinin organizasyonu ile Gümüşhane, Bayburt, Sivas ve Giresun'da yaşayan sığınmacı ailelerin çocukları 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Trabzon'da bir araya geldi.

Ortahisar ilçesindeki Zağnos mevkisinde bulunan parktaki amfi tiyatro alanında düzenlenen etkinliğe, Trabzon Valiliği, Trabzon Büyükşehir Belediyesi, İl Göç İdaresi, Toplum Gönüllüleri Trabzon Gençlik Merkezi, Türkiye İktisadi ve Ticari İlimler Staj Talebeleri Komitesi Trabzon Şubesi, Karadeniz Teknik Üniversitesinin çeşitli öğrenci kulüpleri ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği destek verdi.

Etkinliğe ebeveynleri ile katılan çocuklar, 23 Nisan dolayısıyla çeşitli ülkelerden kente gelen misafir akranları ile müzik eşliğinde dans edip eğlendi.

Resim yapan çocuklar arasında ayrıca ip atlama, yumurta taşıma, halat çekme ve çuvalla yürüme gibi çeşitli yarışmalar da gerçekleştirildi.

Ellerindeki Türk bayraklarını sallayan çocuklardan bazıları etkinliğe ülkelerine özgü kıyafetler ile katıldı.

Afganistan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gül, destek veren kurum ve kuruluşların yetkililerine teşekkür ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

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23 Nisan Afgan Hazaraları Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Muhammet Gü Trabzon

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