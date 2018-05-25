Sığınmacı çocuklar dostluk maçında akranlarıyla buluştu

Çocuklarla tek tek tokalaşan kaleci Demirtaş, Suriyeli çocuklarla etkinlikte buluşmanın kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi.

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinden (SGDD) yapılan açıklamaya göre, Bilkent Laboratuvar Okulları ve Uluslararası Okulu (BLIS) ile ortaklaşa düzenlenen dostluk buluşması, Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Türk, Fransız, Kanada, Alman, İngiliz, Japon ve Macar öğrenciler ile Suriyeli 25 sığınmacı çocuk, Gençlerbirliği'nin ev sahipliğinde dostluk maçı yaptı.

Gençlik Geliştirme Sorumlusu Yıldırım, maç sonrası yaptığı açıklamada Gençlerbirliği olarak böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptıkları için mutlu olduklarını söyleyerek şunları kaydetti:

"Bugün yeşil zemin üstünde farklı milletlerden çocuklar değil, futbolu seven minik yürekler gördüm. Kız ve erkek çocuklar omuz omuza birlikte oynadı. Böyle bir buluşmaya ev sahipliği yaptığımız için kulübüm adına gurur duydum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. İnşallah içlerinden çoğunu yıllar sonra çok iyi takımlarda oynarken göreceğiz."

