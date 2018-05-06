Sığınmacı çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

Özbekistan, Doğu Türkistan, Mısır ve Suriye'den gelen sığınmacı çocukların şenliğe katıldığını ifade eden Düzcan, "Çocuklarımız, şişme oyun parkında oynadı. Kimisi dans etti, kimisi top oynadı, kimisi ise ip atladı. Çocuklar gönüllerince eğlenirken bizler de onlara eşlik ettik." diye konuştu.

"Bunlar, ülkelerinde zorluk yaşadıktan sonra buraya gelmiş ve bizim çocuklarımızın standartlarına ulaşmamış çocuklardır. Gerek ekonomik gerek psikolojik olarak bizim kolaylıkla ulaşabildiğimiz imkanlardan mahrum kalan çocuklardır. Bundan dolayı bir balon, bir top alarak şenlikte buluşmak bizim için çok basit gelse bile onlar için aslında çok kıymetli. Havanın yağmurlu olması nedeniyle ekiplerle iletişime geçerek şenliği ileri bir tarihe ertelemek istedik. Fakat çocukların hiçbiri bunu kabul etmedi. Yağmura rağmen geldiler. Bizde onların sayesinde buradayız."

Uçurtma şenliği, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.

