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Sığınmacı çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 18:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da yaşayan sığınmacı çocuklar, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği (UMHD) tarafından düzenlenen uçurtma şenliğinde bir araya geldi - UMHD Sosyal Çalışmalar Birimi Başkanı Düzcan: - "Çocuklarımız, şişme oyun parkında oynadı. Kimisi dans etti, kimisi top oynadı, kimisi ise ip atladı. Çocuklar gönüllerince eğlenirken bizler de onlara eşlik ettik"

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da yaşayan sığınmacı çocuklar, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'ince (UMHD) gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde bir araya geldi.

Maltepe Sahil Etkinlik Alanı'ndaki şenlikte, oyunlar oynayıp, uçurtma uçuran çocuklar, gönüllerince eğlendi.

UMHD Sosyal Çalışmalar Birimi Başkanı Sümeyye Nur Düzcan, ilk kez gerçekleştirdikleri etkinlikle 500 sığınmacı çocuğu bir araya getirip, onları mutlu etmenin sevincini yaşadıklarını söyledi.

Hava muhalefetine rağmen çocukların uçurtma şenliğine ilgi gösterdiğini aktaran Düzcan, "Çocukların ısrarı üzerine yağan yağmura rağmen uçurtmaları uçurduk." dedi.

Özbekistan, Doğu Türkistan, Mısır ve Suriye'den gelen sığınmacı çocukların şenliğe katıldığını ifade eden Düzcan, "Çocuklarımız, şişme oyun parkında oynadı. Kimisi dans etti, kimisi top oynadı, kimisi ise ip atladı. Çocuklar gönüllerince eğlenirken bizler de onlara eşlik ettik." diye konuştu.

Sığınmacı çocukların ülkelerindeki zorluklar nedeniyle göç ederek Türkiye'ye geldiğini hatırlatan Düzcan, şunları söyledi:

"Bunlar, ülkelerinde zorluk yaşadıktan sonra buraya gelmiş ve bizim çocuklarımızın standartlarına ulaşmamış çocuklardır. Gerek ekonomik gerek psikolojik olarak bizim kolaylıkla ulaşabildiğimiz imkanlardan mahrum kalan çocuklardır. Bundan dolayı bir balon, bir top alarak şenlikte buluşmak bizim için çok basit gelse bile onlar için aslında çok kıymetli. Havanın yağmurlu olması nedeniyle ekiplerle iletişime geçerek şenliği ileri bir tarihe ertelemek istedik. Fakat çocukların hiçbiri bunu kabul etmedi. Yağmura rağmen geldiler. Bizde onların sayesinde buradayız."

Uçurtma şenliği, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunulmasıyla sona erdi.

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