Bu merkezde amaçlarının AFAD ile özellikle Suriyeli ve diğer ülkelerden gelen sığınmacı kadınlara Türkiye'de ve İstanbul'da yaşama pratikleri oluşturmak, sosyal, ekonomik ve kültürel uyumlarına katkıda bulunmak olduğunu belirten Güngör, şöyle konuştu:

"İlk hedefimiz 18-60 yaş arasındaki özellikle Suriye'den gelen 100 kadına hizmet vermekti. Proje süremiz 27 ay olarak planlandı. Aşağı yukarı 11 ayını geride bıraktık. Bu 11 ayda biz çeşitli mesleki eğitim ve çalışmalarla 600 sığınmacı kadına doğrudan eğitim verdik. Sosyal faaliyetlerimizle birlikte de 2 bini aşkın sığınmacı kadına da 11 ay hizmet vermiş olduk. Önümüzdeki aylarda projenin 27 ayı tamamlandığında çok daha fazla kadına ulaşmış olmayı hedefliyoruz."

Projenin birkaç ayağı olduğunu vurgulayan Güngör, hedeflerden birinin sosyal uyum olduğunu ve bu çerçevede, ilk önce özellikle Suriye'den gelen kadınlara dil eğitimi verdiklerini ifade etti. Dil eğitiminden 483 kadının faydalandığını aktaran Güngör, şöyle devam etti:

"Sosyal uyumun diğer bir parçası; hukuki ve psikolojik danışmanlıktır. Suriye'den gelen kadınlar birçok alanda onları ilgilendiren konularda haklarını bilmiyorlar. Biz bu konuda hukuki danışmanlık veriyoruz. Şimdiye kadar 167 kadına hem Türkçe hem Arapça bilen bir uzman tarafından hukuki danışmanlık verildi. Bu konular çok farklı konuları kapsadı. Suriyelilerin oturma izninden, ekonomik hayatlarında yaşadıkları hukuki problemlerden kadın sorunlarına kadar çok farklı alanlarda hukuki danışmanlık verdik. Bir de tabii bu gelen kitle çok ciddi bir savaş sürecinden, ciddi bir göç travmasından gelip burada dilini bilmedikleri bir ülkede yaşamanın travmasını, zorluklarını yaşayan kadınlar. Dolayısıyla onlara psikolojik destek vermek de büyük bir gereklilikti. Bizim merkezimizde Türkçe ve Arapça hizmet eden bir psikolojik danışmanımız da var. Danışmanımız bugüne kadar 144 kadına psikolojik danışmanlık verdi. Sığınmacı kadınları hukuki ve psikolojik danışmanlık konusunda yetersiz kaldığımız kısımlarda ya da bizi aşan durumlarda ilgili kurumlara yönlendiriyoruz."