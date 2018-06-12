HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Sığınmacı karşıtı Macaristan ve Slovakya'dan İtalya'ya destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 18:02 | Son Güncelleme

Macaristan Başbakanı Viktor Orban: - ''İtalya'da deniz sınırlarının korunması konusunda eksik olan istek şimdi geri geldi. Bu tüm Avrupa göç siyasetinde değişim getirebilir'' - Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini: - ''İtalya'nın verdiği cevap sadece başlangıç. Dış sınırların korunması güçlendirilmeli"

BUDAPEŞTE (AA) - Sığınmacılara karşı sert tutumlarıyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, 629 sığınmacının bulunduğu Aquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya'ya destek verdi.

Başbakan Orban, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile Ulusal Meclis binasında görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya'nın yeni başbakanının, sığınmacıları taşıyan gemileri kabul etmemesi kararının olumlu bir gelişme olduğunu iddia eden Orban, yıllarca deniz sınırlarını korumanın imkansız olduğunun iddia edildiğini ve bunun insanların moralini bozduğunu söyledi.

İtalya hükümetini her konuda desteklediklerini açıklayan Orban, ''İtalya'da deniz sınırlarının korunması konusunda eksik olan istek şimdi geri geldi. Bu tüm Avrupa göç siyasetinde değişim getirebilir.'' dedi.

Slovakya Başbakanı Pellegrini ise suya ayak basan herkesin kurtarılıp otomatik olarak Avrupa'ya taşınmasına karşı çıktığını ve yasa dışı bir şekilde deniz üzerinden Avrupa'ya gelmek isteyenlerle ilgili karar verilmesi gerektiğini savundu.

Pellegrini, ''İtalya'nın verdiği cevap sadece başlangıç. Dış sınırların korunması güçlendirilmeli.'' diye konuştu.

Pellegrini, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkelerinin (V4) yakın zaman dönem başkanlığını ülkesinin üstleneceğini hatırlattı ve bu dönemde önceliğin göç konusuna verileceğini kaydetti.

İtalya, 629 sığınmacıyı taşıyan "Aquarius" adlı geminin limanlarına yanaşmasına izin vermemişti.

- Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı önlemler

Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve Slovakya'nın desteğiyle sınırlarına asker ve polis takviyesi yapmıştı.

Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı.

Parlamentoda geçen yıl kabul edilen yasayla aralarında çocukların da olduğu sığınmacıların, iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak kamplarda tutulması zorunlu kılınmış, ülke genelinde yakalanan sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.

Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.

AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi kabul etmesi öngörülen Macaristan, bu plana da şiddetle karşı çıkıyor.

PARTNERToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyorToprağa iç çamaşırınızı gömün, bakın ne işe yarıyor
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!
Ceza İnfaz Kurumları ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında işbirliği protokolüCeza İnfaz Kurumları ile Türk Patent ve Marka Kurumu arasında işbirliği protokolü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Macaristan Macaristan Başbakanı Viktor Orban Slovakya Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Erdoğan'dan İnce'nin Diyarbakır mitingine dikkat çeken yorum

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İlginizi Çekebilir

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Askerlik süresi değişecek mi? Milli Savunma Bakanı'ndan son dakika açıklaması

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

İş teklifini kabul etti, kabusu yaşadı: Üzerime çıktı, beni zorla öptü

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Bu ilacı içmeyin! Ölüm saçıyor

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki mitingde Akşener'e tepki gösteren şehit yakını darbedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden UBER adımı!

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Beyaz diş istedi, başına gelmeyen kalmadı! Ağrısı dinmeyince bunu yaptılar

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

Polis son anda yakaladı! Mide bulandıran görüntü!

PKK'lılar sığınakta kadın kıyafeti giyip gösteri yapmışlar

PKK'lılar sığınakta kadın kıyafeti giyip gösteri yapmışlar

İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sapık hala bulunamadı!

İstanbul'da 12 yaşındaki çocuğun kapısına dayanıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sapık hala bulunamadı!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.