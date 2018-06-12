Sığınmacı karşıtı Macaristan ve Slovakya'dan İtalya'ya destek

BUDAPEŞTE (AA) - Sığınmacılara karşı sert tutumlarıyla bilinen Macaristan Başbakanı Viktor Orban ve Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini, 629 sığınmacının bulunduğu Aquarius gemisinin limanlarına yanaşmasına izin vermeyen İtalya'ya destek verdi.

Başbakan Orban, resmi ziyaret kapsamında ülkesinde bulunan Slovakya Başbakanı Peter Pellegrini ile Ulusal Meclis binasında görüştü. İkili daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi.

İtalya'nın yeni başbakanının, sığınmacıları taşıyan gemileri kabul etmemesi kararının olumlu bir gelişme olduğunu iddia eden Orban, yıllarca deniz sınırlarını korumanın imkansız olduğunun iddia edildiğini ve bunun insanların moralini bozduğunu söyledi.

İtalya hükümetini her konuda desteklediklerini açıklayan Orban, ''İtalya'da deniz sınırlarının korunması konusunda eksik olan istek şimdi geri geldi. Bu tüm Avrupa göç siyasetinde değişim getirebilir.'' dedi.

Slovakya Başbakanı Pellegrini ise suya ayak basan herkesin kurtarılıp otomatik olarak Avrupa'ya taşınmasına karşı çıktığını ve yasa dışı bir şekilde deniz üzerinden Avrupa'ya gelmek isteyenlerle ilgili karar verilmesi gerektiğini savundu.