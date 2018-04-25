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Sığınmacı ve göçmen çocuklar festivalde eğlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 16:43 | Son Güncelleme

SGDD’nin bu yıl ikincisini düzenlediği "Çocuk Şenliği Festivali" yapıldı - Şarkıcı Sertap Erener festivalde çocukların da kendisine eşlik ettiği bir konser verdi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sığınmacı ve göçmen çocuklar için etkinlik düzenlendi.

"Çocuk Şenliği Festivali" adıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve Ankara’daki Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte Türk çocuklarla birlikte Suriye, Irak ve Afganistan başta olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin 500 çocuk güzel bir gün geçirdi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye için benzersiz bir niteliği olduğunu vurgulayarak, "Bizleri bu etkinlikte bir araya getiren, çocuklara karşı ortak sorumluluğumuzdur. Tüm çocukların temel haklarının sağlanmasını temin etmek için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Zicherman, Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü alıntılayarak konuşmasını bitirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti ise 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye hükümetine teşekkür etti.

Gatti, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yaklaşık bir milyonunun okul çağında olduğunu ve Türkiye’de eğitim göreceğini vurgulayarak, "Bu çocukların topluma ve Türkiye'nin eğitim sistemine entegrasyonu çok güzel bir örnek ve model teşkil ediyor." dedi.

Festival, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sertap Erener’in konseriyle devam etti. Suriyeli mülteci çocuklardan oluşan Al Farah Çocuk Korosu da Erener’e bazı şarkılarında eşlik etti.

Coşkulu geçen etkinlikler çocuk oyunlarıyla son buldu.

Etkinliklere Çankaya Belediyesi Dışilişkiler Müdürü Ethem Torunoğlu ve SGDD Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kınıkoğlu da katıldı.

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