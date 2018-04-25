Sığınmacı ve göçmen çocuklar festivalde eğlendi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sığınmacı ve göçmen çocuklar için etkinlik düzenlendi.
"Çocuk Şenliği Festivali" adıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve Ankara’daki Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte Türk çocuklarla birlikte Suriye, Irak ve Afganistan başta olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin 500 çocuk güzel bir gün geçirdi.
UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye için benzersiz bir niteliği olduğunu vurgulayarak, "Bizleri bu etkinlikte bir araya getiren, çocuklara karşı ortak sorumluluğumuzdur. Tüm çocukların temel haklarının sağlanmasını temin etmek için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.
Zicherman, Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü alıntılayarak konuşmasını bitirdi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti ise 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye hükümetine teşekkür etti.
Gatti, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin yaklaşık bir milyonunun okul çağında olduğunu ve Türkiye’de eğitim göreceğini vurgulayarak, "Bu çocukların topluma ve Türkiye'nin eğitim sistemine entegrasyonu çok güzel bir örnek ve model teşkil ediyor." dedi.
Festival, şarkıcı, besteci ve söz yazarı Sertap Erener’in konseriyle devam etti. Suriyeli mülteci çocuklardan oluşan Al Farah Çocuk Korosu da Erener’e bazı şarkılarında eşlik etti.
Coşkulu geçen etkinlikler çocuk oyunlarıyla son buldu.
Etkinliklere Çankaya Belediyesi Dışilişkiler Müdürü Ethem Torunoğlu ve SGDD Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Kınıkoğlu da katıldı.
Son dakika! HDP'nin Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş
AK Partili eski vekil: Tiksiniyorum
İsmail Küçükkaya'ya hapis şoku!
Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama
Reuters duyurdu! Suriye'de Rus paralı askerler görüntülendi
İstanbul'daki lüks sitede korkunç olay!
Rusya açıkladı: Türkiye’ye sevk edilecek S-400’lerin üretimi başladı
IŞİD, porno oyuncusunu tehdit etti! Evinin görüntüsünü yayınladı
Seks tarikatından son anda kaçmışlar
WhatsApp'tan ‘ses' getiren yenilik: Yanlış mesaja son
Okuyucu Yorumları 0 yorum