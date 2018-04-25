Sığınmacı ve göçmen çocuklar festivalde eğlendi

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM), 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında sığınmacı ve göçmen çocuklar için etkinlik düzenlendi.

"Çocuk Şenliği Festivali" adıyla bu yıl ikincisi gerçekleştirilen ve Ankara’daki Ahlatlıbel Sosyal Tesislerinde düzenlenen etkinlikte Türk çocuklarla birlikte Suriye, Irak ve Afganistan başta olmak üzere farklı ülkelerden yaklaşık 2 bin 500 çocuk güzel bir gün geçirdi.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Yardımcısı Nona Zicherman etkinlikte yaptığı konuşmada, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın Türkiye için benzersiz bir niteliği olduğunu vurgulayarak, "Bizleri bu etkinlikte bir araya getiren, çocuklara karşı ortak sorumluluğumuzdur. Tüm çocukların temel haklarının sağlanmasını temin etmek için çalışmayı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Zicherman, Mustafa Kemal Atatürk’ün, "Bütün ümidim gençliktedir" sözünü alıntılayarak konuşmasını bitirdi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Elçi Müsteşarı Simona Gatti ise 3 milyondan fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yaptığı için Türkiye hükümetine teşekkür etti.