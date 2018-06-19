Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu, "Dünya Mülteci Günü" dolayısıyla Türkiye'deki sığınmacıların sosyal uyumunu konu alan 10 hikayenin yer aldığı "Her Şey Çok Gerçek" isimli fotoğraf sergisini açtı. CerModern'de yapılan serginin açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Başbakanlık Dış İlişkiler Başkanı Gülsüm Akbulut, sergiye konu olan Suriyeli sığınmacılar ile aileleri ve çok sayıda davetli katıldı. Suriyeli sığınmacı çocuklardan oluşan serginin açılışı öncesinde Türkçe, Fransızca, Arapça ve İngilizce şarkılardan oluşan konser verdi. Büyükelçi Berger, açılışta yaptığı konuşmada, AB ile Türkiye'nin Suriye'deki savaştan kaçarak gelenlere yardımcı olmak için programlar yürüttüğünü anlatarak, "Türkiye'nin, Türk halkının ve Türk kurumlarının Suriyeli sığınmacılara kucak açtığını unutmamak gerekir." diye konuştu. Sergiye konu olan Suriyeli sığınmacıların kendi ayakları üzerinde durduklarını ve topluma katkıda bulunmaya başladıklarını gösterdiğini belirten Berger, "Bunun AB'nin desteği ile gerçekleştiğini bilmek güzel ama Türk makamlarının da yakın iş birliğini unutmamak gerekir." ifadelerini kullandı.

- "Kayıp bir toplum oluşmasını engellemeye çalışıyoruz" Sığınmacıların Türkiye'de daha iyi bir hayat yaşaması için 72 farklı proje üzerinde çalışıldığını aktaran Berger, "Özellikle eğitim alanında oldukça başarılı projeler üretiyoruz. Sığınmacılara yardım ederken 'kayıp bir toplum' oluşmasını da engellemeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Berger, Türkiye'ye sığınmacı olarak gelen 250 bin çocuğun hala eğitim konusunda sıkıntılar çektiğine işaret ederek, "Çocukların ailelerine de destek vermek zorundayız çünkü bu çocukların birçoğu çalışmak zorunda oldukları için okula gidemiyor." sözlerine yer verdi. Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için sağlığın da önemli bir konu olduğunu vurgulayan Berger, "Şimdi iki hastane yapımını üstlendik. Kilis ve Hatay'daki hastanelerle sağlık alanında destek sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

\ - "Sığınmacı akının durması büyük bir başarıdır" Sığınmacıların sadece sosyal ve ekonomik olarak entegre olması için değil aynı zamanda yeteneklerinin ortaya çıkması için de çalışmalar yürütüldüğünü belirten Berger, şöyle dedi: