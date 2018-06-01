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Sığınmacılardan İsrail'e tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2018 15:03 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar, İsrail'in Filistinlere uyguladığı zulmü protesto etti

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyeli sığınmacılar, İsrail'in Filistinlere uyguladığı zulmü protesto etti.

Suriye Ulusal Akım Derneği ve Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneğince Balıklıgöl yerleşkesinde cuma namazının ardından düzenlenen etkinlikte, Suriyeli sığınmacılar ile aralarında sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, Filistin bayrağını açtı.

Gruptakiler sık sık "Kahrolsun İsrail", "İsrail'in başkenti cehennemdir", "Filistin halkı yalnız değildir" sloganları atarak tekbir getirdi.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atilla, grup adına yaptığı açıklamada, Kudüs'ün hiçbir zaman İsrail'in başkenti olmayacağını söyledi.

Müslümanlara birlik ve beraberlik çağrısında bulunan Atilla, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi 'Kudüs bizim kırmızı çizgimizdir. Kudüs ümmetin ve Filistin'in başkentidir.' Eğer İsrail'in başkentini merak edenler varsa cehennemin dibidir. İsrail diye bir devlet yoktur. İsrail işgalcidir, işgalcilerin de başkenti olamaz. Ümmet var oldukça Kudüs savunulacak. Bu ümmetin Selahattinleri Kudüs'ü koruyacak." dedi.

Suriyeli uyruklu Abdulillah Dıhham da zulme uğramış Suriyeli sığınmacılar olarak İsrail'in Filistin'e uyguladığı zulmü protesto ettiklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Filistin israil Suriyeli sığınmacılar Şanlıurfa

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