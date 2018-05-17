Sığınmacıların ekonomiye katkısı MÜSİAD’da masaya yatırıldı

Mültecilere ilişkin dezenformasyonun toplum nezdinde kabul gördüğünü belirten Develioğlu, "Türkiye’de öteden beri sığınmacıların ülkeye yük olduğu, vatandaşların paralarının alınıp onlara verildiği, sığınmacıların çocuklarının istedikleri okulda bedava okuduğu, emeklilere ayrılması gereken kaynakların onlara gittiği imajını yerleştirmeyi hedefleyen pek çok yanlış bilgi ve dezenformasyon, ağırlıklı olarak iktisadi argümanlar üzerinden yapıldı ve halen de yapılıyor. Böyle bir ortamda, sığınmacılara yönelik ön yargıyı kırmak, gündelik tartışmaların ötesine geçerek, konuyu temel insani değerler çerçevesinde ele almayı ve yanlış anlamalarla olumsuz propagandaların giderilmeye çalışılmasını zaruri kılıyor. Bu ihtiyaç, elinizdeki çalışmayı ortaya çıkaran başlıca motivasyonu ve bu bağlamda çalışmanın amacını ifade ediyor." diye konuştu.

İSTANBUL (AA) - Uluslararası Teknolojik Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (UTESAV) ile İstanbul Medipol Üniversitesi iş birliğiyle hazırlanan "Suriyeli Sığınmacılar ve Türkiye Ekonomisi-Evrensel Tecrübe Işığında Bir Etkiyi Konuşmak" başlıklı raporun sonuçları, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Merkezi'nde ele alındı.

- "Sığınmacıların ekonomimize etkilerinin farkındayız"

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Kerim Altıntaş da kardeşlik hukukunun her şeyin önünde geldiğini belirterek, Türkiye'nin bu hukuk çerçevesinde hareket ettiğini söyledi.

Türkiye'nin sınır kapılarında kucaklarında evlatlarıyla yakaran anneleri buyur ettiğini dile getiren Altıntaş, "Biz bu toprakların, yüzyıllar öncesinden kader birliği eden kardeş halklarıyız. Bugün 3 milyonu aşkın Suriyeli sığınmacıya kapılarımızı açtık, çünkü bizim için kardeşlik hukuku, her şeyin üstündedir. Biz iş çevreleri ve düşünce insanları olarak, sığınmacı nüfusunun ekonomimizdeki etkilerinin elbette farkındayız. Eksi yönde etkileri olduğu gibi, olumlu katkılarının olduğunu da biliyoruz.” ifadelerini kullandı.

- "Kudüs, Filistin’in başkentidir"

İsrail’in Gazze’de gerçekleştirdiği katliamalara da değinen Altıntaş, şunları kaydetti:

”ABD’nin, büyükelçiliğini Kudüs’e taşıma kararını meşru bir hakla protesto eden masum sivillere yönelik insanlık dışı saldırıları şiddetle kınıyorum. İsrail’in nobran ve hukuk tanımaz tavrına karşı her zaman mazlum Filistin halkının yanında yer alacağımızı ve Kudüs mücadelemizden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha ifade etmek istiyorum. Tüm dünya şunu bilmelidir ki, Kudüs, Filistin’in başkentidir."