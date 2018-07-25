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Sığınmacıların Türkiye'ye dönüşleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 16:16 | Son Güncelleme

Ramazan Bayramı'nı ülkelerinde geçiren Suriyelilerin 46 bin 789'u Türkiye'ye döndü

KİLİS (AA) - Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkelerine giden 52 bin 114 Suriyeliden 46 bin 789'u Türkiye'ye geri döndü.

İç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan ve bayram için 18 Mayıs Cuma günü Kilis Öncüpınar Gümrük Kapısı'ndan geçerek ülkelerine gitmeye başlayan Suriyelilerin Türkiye'ye dönüşleri devam ediyor.

Suriye'nin Essalame Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Suriyeliler, polis nezaretinde Göç İdaresi İl Müdürlüğü tarafından tampon bölgede kurulan merkezde kayıtları yapıldıktan sonra otobüslerle Öncüpınar Sınır Kapısı'na getiriliyor.

Gümrük muhafaza ekiplerinin kontrolünün ardından sığınmacıların Türkiye'ye girişine izin veriliyor.

Essalame Gümrük Kapısı Müdürü General Kasım el-Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramı ülkelerinde geçiren 46 bin 789 Suriyelinin Türkiye'ye döndüğünü söyledi.

Bayram tatilinin sona ermesiyle 26 Haziran'da başlayan dönüş işlemlerinin Türk devleti tarafından sunulan hizmetler sayesinde sorunsuz şekilde sürdüğünü belirten Kasım, bayramdan sonra Türkiye'ye dönüş yapanların sayısının 46 bine ulaştığını söyledi.

Yıllardır birbirini göremeyen savaş mağduru insanların Türkiye sayesinde kavuştuğunu bayramı birlikte geçirdiğini anlatan Kasım, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sayesinde bölgenin huzura kavuştuğunu dile getirdi.

Suriye'ye giden sığınmacıların dönüş işlemleri, 31 Temmuz Cuma günü saat 17.00'de tamamlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ramazan Bayramı Suriyeliler Türkiye'ye dönüşler

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