Sigortalanan tarımsal varlıklarda yüzde 24 artış

İSTANBUL (AA) - Tarım sigortası branşlarında sigortalanan tarımsal varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış ile 19 milyar TL'ye çıktı.

Tarım Sigortaları Havuz İşletme AŞ'den (TARSİM) yapılan açıklamada, tarım sigortasının, 2018 yılının ilk çeyreğinde

büyümesini sürdürdüğü ve tüm branşlarda başarılı sonuçlar elde edildiği

belirtildi.

2018 yılının ilk üç ayında, ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan tarımsal varlık bedelinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış ile 19 milyar TL'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, toplam prim üretiminin yüzde 15 artış ile 1,2 milyar TL'ye, sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedinin yüzde 33 artış ile 748 bin adede, poliçe adedinin 1,2 milyon adede ve sigortalı alanın 17 milyon dekara ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ve Hayvan Hayat Sigortaları ile ilgili

şu bilgiler yer aldı:

"Geçtiğimiz yıl sadece buğday ürününde uygulamaya alınan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, 2018 yılı ekilişleriyle ilgili olarak buğday ile birlikte arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve bu ürünlerin tohumluklarına da teminat verilmeye başlandı. Bu ürünler, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabiliyor ve çeşitli indirim olanaklarının yanı sıra devletimiz üreticimizin primine yüzde 60 oranında destek sağlıyor.