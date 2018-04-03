Sigortalanan tarımsal varlıklarda yüzde 24 artış

İSTANBUL (AA) - Tarım sigortası branşlarında sigortalanan tarımsal varlık bedeli bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış ile 19 milyar TL'ye çıktı.
Tarım Sigortaları Havuz İşletme AŞ'den (TARSİM) yapılan açıklamada, tarım sigortasının, 2018 yılının ilk çeyreğinde
büyümesini sürdürdüğü ve tüm branşlarda başarılı sonuçlar elde edildiği
belirtildi.
2018 yılının ilk üç ayında, ülke genelinde tüm tarım sigortası branşlarında sigortalanan tarımsal varlık bedelinin bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış ile 19 milyar TL'ye ulaştığı kaydedilen açıklamada, toplam prim üretiminin yüzde 15 artış ile 1,2 milyar TL'ye, sigortalı büyükbaş ve küçükbaş hayvan adedinin yüzde 33 artış ile 748 bin adede, poliçe adedinin 1,2 milyon adede ve sigortalı alanın 17 milyon dekara ulaştığı bildirildi.
Açıklamada, İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası ve Hayvan Hayat Sigortaları ile ilgili
şu bilgiler yer aldı:
"Geçtiğimiz yıl sadece buğday ürününde uygulamaya alınan İlçe Bazlı Kuraklık Verim Sigortası'nda, 2018 yılı ekilişleriyle ilgili olarak buğday ile birlikte arpa, çavdar, tritikale, yulaf ve bu ürünlerin tohumluklarına da teminat verilmeye başlandı. Bu ürünler, başta kuraklık olmak üzere, don, sıcak rüzgar, sıcak hava dalgası, aşırı nem ve aşırı yağış risklerine karşı güvence altına alınabiliyor ve çeşitli indirim olanaklarının yanı sıra devletimiz üreticimizin primine yüzde 60 oranında destek sağlıyor.
Bu yılı değerlendirdiğimizde, 69 ilin 444 ilçesindeki 6 bin 300'ün üzerindeki köyde 83 bin
adet poliçe tanzim edilmiştir. Geçen yıl ile mukayese edildiğinde yüzde 21'lik artış
yaşanmıştır. Ayrıca 1,4 milyon dekar alan sigortalanmış olup, en çok poliçe tanzim
edilen iller sırasıyla Sivas, Ankara, Kütahya, Kahramanmaraş, Eskişehir ve Afyon
olmuştur. Bu durum üreticimizin sigortayı benimsediğini, ilginin bir önceki yıla göre
arttığını ortaya koymaktadır."
- Hayvan Hayat Sigortalarında yüzde 33 artış
Açıklamada, geçen yıl hırsızlık, bu yıl ise ihbari mecburi hastalıkların büyük bir çoğunluğunun
teminat kapsamına alınması ve devletin ülkedeki hayvancılık sektörünü teşvik
etmeye yönelik hayata geçirdiği projelerin, Hayvan Hayat Sigortalarına ivme
kazandırıp, bu yılın ilk çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artış yaşandığı aktarılarakşunlar kaydedildi:
"Hedefimiz ilerleyen dönemlerde, çok daha fazla üreticimizin Sistem'e dahil olup,
TARSİM'in sunduğu imkanlardan faydalanması; üretimini kesintisiz bir şekilde devam
ettirerek, rahat bir nefes almasıdır. Üreticimizin refahının ve ülkemizdeki tarımsal
üretimin arttırılmasına odaklanarak, Sistem'in sürdürülebilir yapısının korunmasına ve
sigorta kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalarımıza ülkemizin 2023 vizyonu
doğrultusunda ara vermeden devam edeceğiz."
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