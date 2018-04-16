Şii lider Zakzaki'nin destekçileri gösteri düzenledi

Nijerya'da Şii mezhebine bağlı Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için başkent Abuja'da düzenlenen protestoda, 100'den fazla gösterici gözaltına alındı.
Polisi Sözcüsü Anjuguri Manzah, yaptığı açıklamada, iki yıldır tutuklu bulunan Zakzaki’nin serbest bırakılmasını isteyen göstericilerin şiddet kullandıklarını, bu nedenle 115 kişinin gözaltına alındığı belirtti.
Manzah, eylemcilerin attığı taş, mancınık ve demir nedeniyle 22 polisin yaralandığını söyledi.
Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.
Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.
Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.
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