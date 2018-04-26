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Şii lider Zakzaki'nin destekçilerinden gösteri

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2018 18:24 | Son Güncelleme

Şii lider Zakzaki'nin destekçilerinden gösteri

Nijerya'da Şii mezhebine bağlı Nijerya İslami Hareketi (IMN) lideri Şeyh İbrahim Zakzaki'nin serbest bırakılması için gösteri düzenlendi.

Başkent Abuja'da toplanan çok sayıda kişi, iki yıldır tutuklu bulunan Zakzaki’nin serbest bırakılmasını isteyerek kentteki bazı ana yolları kapattı.

"Zakzaki'yi serbest bırakın", "Zakzaki için adalet istiyoruz" ve "Kahramanımızı bırakın" yazılı pankartlar taşıyan eylemciler, hükümet aleyhine sloganlar attı.

Zakzaki'nin destekçilerden Abdullahi Musa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümetin tutukladığı Zakzaki ve eşinin Abuja'dan başka bir yere gönderileceğini belirtti.

Musa, "Liderimizi serbest bırakılana kadar protestolarımıza devam edeceğiz. Nereye götürürlerse götürsünler, onun için her yerde protesto düzenleriz." dedi.

Zakzaki'nin destekçileri tarafından geçen hafta başkent Abuja'da düzenlenen gösteride çıkan olaylarda 9 kişi ölmüş, 115 kişi gözaltına alınmıştı.

Nijerya ordusu, Şiilerin 12 Aralık 2015'te General Tukur Buratai'nin konvoyunun geçişini engellemesi üzerine Kaduna'ya bağlı Zaria kentindeki Bakiyyetullah Hüseyniyesi'ne operasyon düzenlemişti.

Ordu, Şii din adamı İbrahim Zakzaki ve destekçilerinin hedef alındığı operasyonda 7 kişinin, İnsan Hakları İzleme Örgütü 300'den fazla kişinin öldüğünü iddia etmişti. IMN de en az 700 üyesinin öldürüldüğünü öne sürmüştü.

Bu operasyonda Zakzaki'nin gözaltına alınması Tahran, Beyrut ve Yeni Delhi'de protestolara neden olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
IMN protesto Şii mezhebi Zakzaki

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