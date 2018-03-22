Şiir okuma yarışması bölge finalleri yapıldı

Gençlik ve Spor Bakanlığının "Bir Şiir Bir Nefes" sloganıyla başlattığı Gençlik merkezleri arası şiir okuma yarışması Doğu Anadolu Bölge finalleri yarışmaları Erzincan’da yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından bin yıllık kültürümüzün ayrılmaz parçası olan Türk Müziği, Şiir ve Tiyatronun gençlerce benimsenmesi, yaşatılması ve değerlerimizin sahneye taşınması amacıyla hayata geçirilen Gençlik Merkezleri Arası Şiir Okuma Yarışması Doğu Anadolu Bölge Finalleri Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezinde yapıldı.Anne-Baba Temalı şiirlerin okunduğu yarışmada gençlerin performansı alanında uzman jüriler tarafından değerlendirildi.

Sonuçlara göre 14/17 Bay/Bayan kategorilerinde Muş’tan Sümeyra Belet "Anam" adlı şiiriyle Ardahan’dan Yavuz Selim Orak "Ben Hayatta En Çok Babamı Sevdim" adlı şiir ile Türkiye Finaline katılma hakkını elde etti. 18-25 Bay/Bayan kategorilerinde ise Ardahan’dan Cansu Emen "Annem Yok Artık" şiiri ile Bitlis’ten İbrahim Günbatan "Hayat Nedir Anne" adlı şiiriyle birinci oldular. Kategorilerinde birinci olan isimler Ankara’da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılmaya hak kazandılar.