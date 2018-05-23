İSTANBUL (AA) - Sabancı Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Programı üçüncü sınıf öğrencisi Emre Şahiner, şiir severler için "Laf" isimli bir uygulama tasarladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Şahiner tarafından geliştirilen uygulama, şiiri kalıplaşmış düşüncelerden çıkarıp, insanların günlük hayatına sokmak amacıyla tasarlandı.

Uygulama, kullanıcılarına var olan şiirleri okumanın yanı sıra kendi şiirlerini yazmaya da fırsat sağlıyor. "Laf" adlı uygulamada, her şiir ve şair bir renkle tasvir ediliyor ve renk parametresiyle o gün kendinizi hangi renk hissediyorsanız, size uygun olan şiir ve şair önerilerini sunuyor.

Temel yapının üzerine eklenen renk parametresiyle her şiir ve şairi bir renkle tasvir eden uygulama, kişinin o anki duygu durumuna göre profilden renk seçip, tüm uygulamayı o renge dönüştürebiliyor.

Ayrıca "Laf", kullanıcılarının renk seçimi ve şiir okuma hareketlerini takip ediyor ve zamanla kullanıcısı hakkında anlamlı bir veri elde etmeye başlıyor, kullanıcının sonraki seçimleri ve günlük şiir önerileri de bu analizler üzerinde şekilleniyor.