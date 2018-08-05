Şiirinin bedelini özgürlüğüyle ödüyor

KUDÜS (AA) - ABDURRAUF ARNAVUT - İsrail tarafından, "Diren ey halkım diren" adlı şiiri gerekçe gösterilerek hapse mahkum edilen Filistinli kadın şair Darin Tatur, şiir sevgisinin bedelini özgürlüğüyle ödüyor. Filistin halkına yönelik sosyal ve siyasi ihlallerini sürdüren İsrail, bu kez de kaleme aldığı şiir nedeniyle Filistinli şair Tatur'un özgürlüğünü hedef aldı. Bilgisayar Mühendisliği ve ardından Medya ve Sinema okuyan Tatur (35), içindeki edebiyat ve şiir sevgisinin bedelini özgürlüğüyle ödüyor. Tatur, kendi ifadesiyle Filistin halkının çektiği acılara karşı bir haykırış olan "Diren ey halkım diren" başlığıyla yazdığı şiiri nedeniyle İsrail askerleri tarafından gözaltına alındı.

\ - Kovuşturmayla geçen 3 yıl Ekim 2015'te İsrail'in Nasıra kentine bağlı Er-Reyna beldesindeki evinden gözaltına alınan ve şiiri "kışkırtıcılık" içerdiği suçlamasıyla yargılanan Tatur, 3 ay fiili hapis ve sonrasında ev hapsi cezasına çarptırıldı. Mahkeme Tatur'un ev hapsini Tel Aviv yakınlarındaki bir bölgede geçirmesine ve kontrol altında tutulması için elektronik kelepçe takılmasına hükmetti.

Tatur, bu şekilde Tel Aviv yakınlarında bir bölgede ev hapsinde 4 ayını geçirdikten sonra mahkeme yanında kardeşi ya da nişanlısı olmak şartıyla günde 2 saat dışarı çıkmasına izin verdi. Ardından da cezasını aynı şartlar altında, elektronik kelepçe takarak ve günde 2 saat dışarı izni olarak Er-Reyna'daki evinde geçirmesine onay verildi. Akabinde İsrail'in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Sulh Ceza Mahkemesi, 31 Temmuz'da görülen duruşmada Tatur'a 5 ay hapis cezası verdi. Beş aylık hapis cezası kararı, Tatur 2015'te gözaltına alındığında 3 ayını hapiste geçirdiği için kalan 2 ayının da ev hapsinde infaz edilmesi şeklinde alındı. Tatur'un 8 Ağustos'ta 2 aylık ev hapsi sürecine başlamasına hükmedildi.

\ - "Üç yıldır yaşadıklarım yetmedi mi?" AA muhabirine konuşan Tatur, hakkında yeniden verilen beş aylık hapis hükmünün haksız olduğunu belirterek, 3 yılını kovuşturma, sürgün, soruşturma ve hapisle geçirmesine rağmen İsrail'in hala kendisini tekrar hapse atmaya çalıştığını söyledi. "Üç yıldır yaşadıklarım yetmedi mi?" diyen Tatur, "Neden kışkırtmakla suçlanan Yahudilere aynı cezaları vermiyorlar?" ifadelerini kullandı.