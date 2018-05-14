Siirt iftar vakti 2018: İmsak ve iftar saati kaçta? (2018 Ramazan imsakiyesi)

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı, 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. Siirt, 2018 Ramazan ayının gelmesi ile şehirlerine ait imsakiyeyi görmek istiyorlar. Sayfamızda yer alan Ramazan imsakiyesi, diyanetin takvimine göre ayarlandı. 2018 Siirt Ramazan imsakiyesine göre şehirdeki ilk orucun imsak vakti 3.16, iftar saati ise19.23. İşte imsak ve iftar saatlerini takip edebileğiniz Siirt Ramazan imsakiyesi 2018... İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 SİİRT RAMAZAN İMSAKİYESİ 2018 Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 1 16 Mayıs 2018 Çarşamba 03:16 04:55 12:15 16:04 19:23 20:54 2 17 Mayıs 2018 Perşembe 03:15 04:54 12:15 16:04 19:24 20:55 3 18 Mayıs 2018 Cuma 03:14 04:53 12:15 16:04 19:24 20:57 4 19 Mayıs 2018 Cumartesi 03:13 04:52 12:15 16:05 19:25 20:58 5 20 Mayıs 2018 Pazar 03:11 04:51 12:15 16:05 19:26 20:59 6 21 Mayıs 2018 Pazartesi 03:10 04:51 12:15 16:05 19:27 21:00 7 22 Mayıs 2018 Salı 03:09 04:50 12:15 16:05 19:28 21:02 8 23 Mayıs 2018 Çarşamba 03:08 04:49 12:15 16:05 19:29 21:03 9 24 Mayıs 2018 Perşembe 03:07 04:49 12:15 16:06 19:29 21:04 10 25 Mayıs 2018 Cuma 03:06 04:48 12:15 16:06 19:30 21:05 11 26 Mayıs 2018 Cumartesi 03:05 04:48 12:15 16:06 19:31 21:06 12 27 Mayıs 2018 Pazar 03:04 04:47 12:15 16:06 19:32 21:07 13 28 Mayıs 2018 Pazartesi 03:03 04:47 12:16 16:07 19:32 21:08 14 29 Mayıs 2018 Salı 03:02 04:46 12:16 16:07 19:33 21:10 15 30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:01 04:46 12:16 16:07 19:34 21:11 16 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:01 04:45 12:16 16:07 19:35 21:12 17 01 Haziran 2018 Cuma 03:00 04:45 12:16 16:07 19:35 21:13 18 02 Haziran 2018 Cumartesi 02:59 04:44 12:16 16:08 19:36 21:14 19 03 Haziran 2018 Pazar 02:59 04:44 12:16 16:08 19:37 21:15 20 04 Haziran 2018 Pazartesi 02:58 04:44 12:17 16:08 19:37 21:15 21 05 Haziran 2018 Salı 02:57 04:43 12:17 16:08 19:38 21:16 22 06 Haziran 2018 Çarşamba 02:57 04:43 12:17 16:09 19:39 21:17 23 07 Haziran 2018 Perşembe 02:56 04:43 12:17 16:09 19:39 21:18 24 08 Haziran 2018 Cuma 02:56 04:43 12:17 16:09 19:40 21:19 25 09 Haziran 2018 Cumartesi 02:55 04:43 12:17 16:09 19:40 21:20 26 10 Haziran 2018 Pazar 02:55 04:43 12:18 16:10 19:41 21:20 27 11 Haziran 2018 Pazartesi 02:55 04:42 12:18 16:10 19:41 21:21 28 12 Haziran 2018 Salı 02:55 04:42 12:18 16:10 19:42 21:22 29 13 Haziran 2018 Çarşamba 02:54 04:42 12:18 16:10 19:42 21:22 30 14 Haziran 2018 Perşembe 02:54 04:42 12:18 16:11 19:43 21:23 ORUÇ TUTMANIN MÜKAFATI NEDİR? Orucun dinimizde önemli bir yeri olan sabır konusuyla irtibatı da burada hatırlanmalıdır. “Namaz ve sabırla yardım isteyin” (el-Bakara 2/153) ve “Sabredenlere ecirleri hesapsız olarak tastamam verilir” (ez-Zümer 39/10) gibi âyetler, “Oruç sabrın yarısıdır” (Tirmizî, “Da‘avât”, 86) diyen ve orucun Allah için olup mükâfatını da kendisinin hesapsız olarak vereceğini bildiren hadislerin ortak anlamı, orucun sabır boyutunu ve bunun fazilet ve sevabının yüksekliğini anlatır. Bütün bunlara ilâveten orucun sağlık açısından pek çok yararları bulunduğu da uzman hekimler tarafından ifade edilmektedir. Ramazan orucu zahiren bakıldığında, bir yıl boyunca çalışan vücut makinesinin dinlenmeye ve bakıma alınması gibidir. Oruç, özellikle mide ve sindirim organlarının dinlenmesi için iyi bir moladır.

Oruçla ilgili olarak Peygamberimiz şöyle buyuruyor: “Her bir iyilik için on mislinden yedi yüz misline kadar karşılık olabilir; fakat oruç başkadır. Çünkü oruç benim içindir ve onun ecrini ben vereceğim.” (Müslim, “Sıyâm”,164; Nesaî, “Sıyâm”, 42) SAHURA KALKMANIN ÖNEMİ NEDİR? Sahur yemeği, oruç tutacak kişilerin imsak vaktinden önce gece yedikleri yemektir. Hz. Peygamber (s.a.s.) sahura kalkmış ve bunu ümmetine de tavsiye etmiştir (Buhârî, Savm, 19, 20). Resûl-i Ekrem (s.a.s.), sahur yemeğinde “bereket” (Buhârî, Savm, 20) olduğunu ifade etmiş ve sahur yemeğinin, müslümanların orucu ile ehl-i kitabın orucu arasındaki en önemli farklardan biri olduğunu belirtmiştir (Müslim, Sıyâm, 46). Onun sahurla ilgili söz ve uygulamalarından hareketle fakihler, sahura kalkmanın ve sahuru geciktirmenin sünnet olduğunu söylemişlerdir (Kâsânî, Bedâî’, II, 105). Âlimler, sahurun oruca dayanma gücü verdiğini, maddi-manevi bereketlere vesile olacağını bildirmişlerdir. Çünkü kişi sahura kalkmakla seher vaktini uyanık geçirmiş ve bu vakitte hem dua hem de istiğfar etmek suretiyle cennet ehlinin özelliklerine sahip olmuştur (Zâriyât, 51/18). Bu şekilde manevi lezzetlerle başlanan oruç daha canlı, daha şevkli tutulur. Bu tür maddi-manevi bereketleri olan sahur, ihmal edilmemelidir.

İFTAR DUASI Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) iftar vakti geldiğinde orucunu, “Allahümme leke sumtü ve ala rızkıke eftartü." şeklinde dua ederek açardı. Bu duanını anlamı, (Ey Allah'ım, Senin rızan için oruç tuttum ve Senin rızkınla orucumu açıyorum.) ( Ebu Davud, Savm: 22) şeklindedir. Bismillahirrahmanirrahim

Allah'ım. Senin rızan için oruç tuttum. Sana inandım. Sana sığındım. Senin rızkınla orucumu açtım. Hamd olsun verdiğin nimetlere, sağlık ve afiyete. Eyy bağışlaması bol Rabbim. Beni, ailemi, milletimi, devletimi ve inananları koru. Rahmetini yardımını esirgeme ülkemizden. Bizlere yaşama sevinci ver. Her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver. Senin her şeye gücün yeter. AMİN. RAMAZAN AYI MESAJLARI Güzellik, birlik, beraberlik dolu, her zaman bir öncekinden daha güzel ve mutlu bir Ramazan geçirmenizi diliyorum.

”Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah’a dönün..” (Tahrim/8) Tevbelerin geri çevrilmediği rahmet ve mağfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim….