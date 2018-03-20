Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, terör soruşturması kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.
Güvenlik güçlerince Siirt, Bitlis ve Mersin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.
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