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Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2018 18:25 | Son Güncelleme

Haklarında yakalama kararı çıkarılan 10 şüpheliden 8'i gözaltına alındı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 3 ilde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, terör soruşturması kapsamında terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı bildirildi.

Güvenlik güçlerince Siirt, Bitlis ve Mersin'de bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü kaydedildi.

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Siirt terör operasyonu

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