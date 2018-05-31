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Siirt merkezli uyuşturucu operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 17:55 | Son Güncelleme

"Şehit Polis Memuru Yunus Çavdar Operasyonu"nda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı

SİİRT (AA) - Siirt merkezli 4 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğünce "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçları yönünden yürütülen soruşturma kapsamında Siirt, Şırnak, Van ve Batman'da 21 adrese düzenlenen eş zamanlı "Şehit Polis Memuru Yunus Çavdar Operasyonu"nda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Siirt uyuşturucu operasyonu

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