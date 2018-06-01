Siirt'te hava operasyonu: 4 PKK'lı terörist öldürüldü

Siirt Valiliği'nden konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1 Haziran 2018 günü Siirt İl Jandarma Komutanlığınca PKK/KCK bölücü terör örgütünün deşifre edilmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında bir gurup bölücü terör örgütü mensubunun, Pervari ilçesi Cevizağacı Tepe bölgesine geleceği bilgisinin alınması üzerine, bölgeye İnsansız Hava Aracı (İHA) yönlendirilmiş, yapılan keşif faaliyeti esnasında bölgede silahlı 4 bölücü terör örgütü mensubu tespit edilmiştir.

TİMLER HELİKOPTERLE BÖLGEYE İNDİRİLDİ



Siirt İl Jandarma Komutanlığı tarafından talep edilen Yakın Hava Desteği ile 12:15 sıralarında iki ayrı hedef aynı anda vurulmuştur. Bölgenin temas aramasını yapmak üzere aynı gün 4 Jandarma Özel Harekat timi ve 2 Güvenlik Korucusu özel Timi helikopter ile bölgeye indirilmiştir.

4 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ



Operasyona katılan birliklerce icra edilen arazi araması esnasında söz konusu bölgede tespit edilen 4 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede yapılan arama ve tarama faaliyetlerinde birç̧ok silah parçaları, örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir. Ele geçirilen malzemeler ile ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına bilgi verilmiş olup, adli tahkikata başlanılmıştır. Bölgede geniş kapsamlı operasyon devam etmektedir." (DHA)

