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Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Siirt'in Pervari ilçesi Herekol Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröriste yönelik düzenlenen hava destekli operasyonda 7 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt'te PKK'ya ağır darbe! Çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "Siirt İl Jandarma Komutanlığınca 17 Nisan 2018 günü saat 14.00 sıralarında Siirt-Şırnak sınır hattında bulunan Herekol Dağı Ayva Tepe bölgesinde bir grup teröristin bulunduğu bilgisinin alınması üzerine, bölgeye yönlendirilen İnsansız Hava Araçlarıyla (İHA) aynı bölgede 7 silahlı bölücü terör örgütü mensubunun bulunduğu tespit edilmiştir. Aynı gün saat 17.30 sıralarında söz konusu bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik F-16 savaş uçakları ve ATAK Taarruz Helikopterleriyle başlatılan operasyon neticesinde terörist grubun imha edildi. Bölgede Jandarma Özel Harekat (JÖH) timlerinin katılımlarıyla genişletilen hava destekli operasyon devam etmektedir" denildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
PKK Siirt asker terörist

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