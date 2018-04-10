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Siirt'te yıldırım düştü: Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 20:42 | Son Güncelleme

Son dakika haberi... Siirt'in Eruh ilçesinde, yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı.

Siirt'te yıldırım düştü: Çok sayıda yaralı var

Ayrıntılar gelecek...

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Siirt Yıldırım yaralı

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