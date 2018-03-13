Siirt TSO seçimleri 5 Nisan’da yapılacak

Siirt Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Yönetim Kurulu tarafından alınan kararla oda organ seçimleri 05 Nisan 2018’de yapılacak.

Siirt TSO Başkanı Güven Kuzu, 05 Nisan 2018 tarihinde yapılacak seçimlerin iş dünyasına ve Siirt’e hayırlı olması temennisinde bulunarak, "2017 yılı Ekim-Kasım aylarında yapılması gereken Oda-Borsa seçimleri Bakanlar Kurulu kararıyla, 2018 yılı Nisan ayına ertelenmişti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği de hem Bakanlar Kurulunun seçim takvimini hem de erteleme kararını resmi olarak tüm bağlı oda ve borsalara bildirmiştir. Türkiye genelindeki 365 oda ve borsa bu karar çerçevesinde seçimler için 2018 yılı Nisan ayını bekleyecek. Oda yönetim kurulumuz olağan toplanmış ve seçim kararı almıştır. Yönetim kurulumuz da organ seçimimizin tarihini il seçim kurulundan onay alarak 5 Nisan 2018 olarak belirlemiştir. Seçme ve seçilme hakkına haiz üyeleri gösteren, TOBB ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ortak Veri Tabanından alınmış listeler, 19 Mart 2018 ile 21 Mart 2018 tarihleri arasında Ticaret ve Sanayi Odası ilan panosunda mesai saatleri içerisinde ilan edilecektir. Oy kullanacak tüzel kişiler ticaret sicil memurluğundan alacakları yetki belgesi ve T.C. kimlik numarası bulunan kimlikleri ile oy kullanacaklardır. Gerçek kişiler ise bizzat T.C. kimlik numaraları bulunan kimlikleri ile oy kullanabileceklerdir" dedi.