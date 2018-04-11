Siirt Valiliğinden yıldırım isabet eden köy korucularına ilişkin açıklama

Siirt’in Eruh ilçesi Dağdöşü köyünde yol emniyetini alan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit düşerken 1’i ağır 6 korucu yaralandı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, "10 Nisan 2018 günü saat 19.50 sıralarında Eruh ilçesi Dağdöşü köyü mülki sınırları içerisinde icra edilen operasyonel faaliyetlerde yol emniyeti maksadıyla görevlendirilen bir tim 7 kişi, güvenlik korucusunun bulunduğu bölgeye yıldırım düşmesi sonucu, 1 güvenlik korucusu ağır yaralanmış 1 güvenlik korucusu da hafif yaralanmıştır. Yaralıları tahliye etmek için olay yerine 112 ekipleri sevk edilmiştir. Güvenlik korucusu timinde bulunan diğer 5 güvenlik korucusu da kontrol maksadıyla Siirt Devlet Hastanesine sevk edilmiştir. Ağır yaralı olarak Eruh Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan güvenlik korucusu Mehmet Sevgin yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit güvenlik koruyucumuza Allah’tan rahmet ailesine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz" denildi.

Şehit olan korucu Mehmet Sevgin için Eruh ilçesinde tören düzenleneceği kaydedildi.