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Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2018 23:33 | Son Güncelleme

Bitlis'ten kırsalında sürdürülen operasyonlar sırasında PKK'lı teröristlerin döşediği el yapımı patlayıcını inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Öte yandan Siirt’in Eruh ilçesinde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etmesi sonucu 1 korucu şehit oldu, 7 korucu yaralandı.

Siirt ve Bitlis'ten acı haber: 2 şehit!

Edinilen bilgilere göre, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yol güvenliğini sağlayan güvenlik korucularına yıldırım isabet etti. Olayda, 8 güvenlik korucusu yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Eruh Devlet Hastanesine kaldırılan korucular, tedavi altına alındı.

KURTARILAMAYARAK ŞEHİT DÜŞTÜ

Yaralılardan durumu ağır olan bir güvenlik korucusu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit düştü.

BİTLİS'TEN ACI HABER!

Olay, bugün akşam saatlerinde Bitlis-Diyarbakır Karayolu üzerinde bulunan Karınca Karakolu yakınındaki kırsal alanda meydana geldi. Operasyona çıkan askerlerin geçişi sırasında daha önceden teröristler tarafından araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcı inflak etti. Patlayıcının inflak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu. Bölgede geniş çaplı operasyon başlatılırken, şehidin cenazesi otopsi için Muş’a gönderildi.

Sabah saatlerinde Muş’ta düzenlenecek törenin ardından şehit cenazesinin memleketine gönderileceği belirtildi.

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